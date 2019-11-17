2019-11-17T17:30:14+03:00
Спорт

«Трактор» в уральском дерби снова уступил «Автомобилисту» — 2:4

Челябинцы не могут переиграть своих северных соседей уже 11 матчей подряд
Алексей МИКУШИН
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И снова неудача. Фото: ХК "Трактор".И снова неудача. Фото: ХК "Трактор".
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Черно-белые отыгрывались на протяжении всего матча. В игровых видах спорта такие ситуации определяют, как «качели». Это, когда команды поочередно обмениваются голами, при этом сохраняя минимальную разницу в счете.

В матче «Трактор» — «Автомобилист» сложилась именно такая ситуация. Гости открыли счет на 17-й минуте первого периода. В середине второго отрезка игры черно-белые сравняли счет — гол в свой актив записал Федор Малыхин. На старте третьего периода «Авто» снова вышел вперед, но «Трактор» выровнял игру — свою восьмую шайбу в сезоне забросил Лукаш Седлак — 2:2.

Однако после этого забивали только гости. На 57-й минуте Георгий Белоусов, и на 59-й Найджел Доус довели счет до 4:2 в свою пользу. «Трактор» не сумел отыграться за оставшееся время и уступил. Кстати, это уже 11 подряд поражение челябинцев в уральском дерби с «Автомобилистом».

Кстати, перед началом игры болельщики организовали две акции — одну в поддержку черно-белых, другую — в знак протеста против неудач. За последнюю обещают уволить одного из менеджеров клуба.

Во вторник, 19 ноября «Трактор» в Челябинске сыграет с финским «Йокеритом» (начало в 19.00). Напомним, что домашняя серия черно-белых из пяти матчей продлиться до 28 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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