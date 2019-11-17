2019-11-17T17:20:00+03:00
Общество

Стало известно, кто сдал прокуратуре пансионат «Золотая осень» в Челябинске

Одного визита в пансионат этому человеку было достаточно, чтобы поднять тревогу
Лидия ПЕСКОВА
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Тараканы ходили по палатам пешком. Фото: Татьяна Авдеева.Тараканы ходили по палатам пешком. Фото: Татьяна Авдеева.
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В Челябинской области проходит массовая проверка частных пансионатов для пожилых. На такой шаг прокуратура и власти решились после того, как увидели жуткое положение стариков в пансионате «Золотая осень» в Челябинске. Пенсионеров держали в антисанитарных условиях, плохо кормили и пичкали успокоительным. От такой жизни десятки людей скончались в пансионате. Кого успели, ревизоры успели спасти и направили в государственные больницы.

По словам медиков, принявших стариков, бывшие постояльцы «Золотой осени» были истощены, а их памперсы не меняли несколько дней. На теле стариков нашли укусы клопов и чесотку.

Из собственных источников КП-Челябинск стало известно, кто сдал зарвавшихся бизнесменов прокуратуре.

— Наша землячка решила пристроить туда своего близкого человека. Приехала посмотреть на условия содержания и ужаснулась. Сразу же написала заявление в прокуратуру. Даже удивительно, что люди, которые держали там своих родных и даже навещали их в пансионате, не замечали, как все запущено, — рассказал КП-Челябинск собеседник.

54 пенсионера были в срочном порядке эвакуированы из дома престарелых в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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