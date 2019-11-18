Не пустили ко врачу и умер: в Челябинской области до сих пор не начали расследовать трагическую смерть пенсионера

СЕГОДНЯ 05:54 2019-11-18T05:54:00+03:00

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В середине октября в медсанчасть №15 Снежинска пришел с жалобой на боли в груди Михаил Шульга. Кололо сердце, но на прием к лечащему врачу-кардиологу он не попал — талонов не оказалось, а нулевой ему давать отказались. Через несколько часов Михаил скончался от острой сердечной недостаточности. Родные написали в следственный комитет: потребовали разобраться в случившемся.

Сейчас истекают сроки, которые отведены на решение: возбуждать дело или нет. В заявлении близкие просили назначить медэкспертизу. Без вскрытия, по одной только медкарте и заключении о смерти Михаила, специалисты должны ответить на главный вопрос, который тревожит семью: могла ли консультация кардиолога в злосчастный день спасти жизнь.

— В поликлинике ему могли выписать экстренный препарат или направить в больницу — не исключено, что это спасло бы жизнь мужчины. По неофициальной информации, поликлиника сейчас пытается пролоббировать такую версию: если пациенту стало плохо с сердцем, он должен был идти не к кардиологу, а терапевту. Они объясняют это тем, что к врачам-специалистам большая очередь. Но у Михаила инвалидность после операции на сердце. Есть указ президента: инвалиды в больницах принимаются без очереди. А ему даже талон не дали! Поэтому аргумент о том, что он пришел не к тому врачу, не должен сработать. Но мы все равно опасаемся, — рассказал КП-Челябинск юрист Дмитрий Громовой.

Ранее в ФМБА России, которое отвечает за поликлинику в закрытом городе, сообщали, что ведут свою проверку инцидента. Но какого-то итога не было озвучено.

17 ноября дочь Михаила вместе с юристом Дмитрием Громовым и адвокатом Анжелой Головлевой отправились в следственный отдел в Каслях, чтобы узнать решение СК по заявлению.

«Комсомолка» продолжает следить за делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU