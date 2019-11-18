2019-11-18T05:54:00+03:00
Общество

Не пустили ко врачу и умер: в Челябинской области до сих пор не начали расследовать трагическую смерть пенсионера

Кардиолог отказался его принять, потому что не было талонов
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Михаил Шульга не смог попасть к кардиологу. Фото: Алексей БУЛАТОВ/архив героя публикацииМихаил Шульга не смог попасть к кардиологу. Фото: Алексей БУЛАТОВ/архив героя публикации
Изменить размер текста:

В середине октября в медсанчасть №15 Снежинска пришел с жалобой на боли в груди Михаил Шульга. Кололо сердце, но на прием к лечащему врачу-кардиологу он не попал — талонов не оказалось, а нулевой ему давать отказались. Через несколько часов Михаил скончался от острой сердечной недостаточности. Родные написали в следственный комитет: потребовали разобраться в случившемся.

Сейчас истекают сроки, которые отведены на решение: возбуждать дело или нет. В заявлении близкие просили назначить медэкспертизу. Без вскрытия, по одной только медкарте и заключении о смерти Михаила, специалисты должны ответить на главный вопрос, который тревожит семью: могла ли консультация кардиолога в злосчастный день спасти жизнь.

— В поликлинике ему могли выписать экстренный препарат или направить в больницу — не исключено, что это спасло бы жизнь мужчины. По неофициальной информации, поликлиника сейчас пытается пролоббировать такую версию: если пациенту стало плохо с сердцем, он должен был идти не к кардиологу, а терапевту. Они объясняют это тем, что к врачам-специалистам большая очередь. Но у Михаила инвалидность после операции на сердце. Есть указ президента: инвалиды в больницах принимаются без очереди. А ему даже талон не дали! Поэтому аргумент о том, что он пришел не к тому врачу, не должен сработать. Но мы все равно опасаемся, — рассказал КП-Челябинск юрист Дмитрий Громовой.

Ранее в ФМБА России, которое отвечает за поликлинику в закрытом городе, сообщали, что ведут свою проверку инцидента. Но какого-то итога не было озвучено.

17 ноября дочь Михаила вместе с юристом Дмитрием Громовым и адвокатом Анжелой Головлевой отправились в следственный отдел в Каслях, чтобы узнать решение СК по заявлению.

«Комсомолка» продолжает следить за делом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске составили ТОП самых громких спортивных скандалов
«Не хватает детсадов, школ и транспорта, зато воздух чистый»: что говорят жители Челябинска о «Парковом-2»
К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией
В Челябинской области больше животных стало погибать от бешенства
Соцсети развеселило приглашение солдат на вечер знакомств с врачами поликлиники в Челябинске
Два человека заживо сгорели в Челябинской области
Выпускник челябинского лицея стал членом Академии наук
Жители Челябинска боятся, что на набережной у органного зала также возведут уродливую стену
Новое место автовокзала в Челябинске мэрия выберет вместе с областной администрацией
Жительница Челябинска планирует открыть центр для детей с аутизмом
В ответ на обвинения в травле и поборах родители школы в Челябинске записали видео
В Челябинске резко похолодает до -22 градусов Цельсия
Загадка про смерть в учебнике для второклассников возмутила жителей Челябинской области
Жители Челябинска отомстили рекламному агентству, которое подозревают в порче фасада
«Трактор» в уральском дерби снова уступил «Автомобилисту» — 2:4
Стало известно, кто сдал прокуратуре пансионат «Золотая осень» в Челябинске
Менеджера, организовавшего бойкот «Трактору» во время игры с «Автомобилистом», уволят из клуба
Мужчина, выпавший с пятого этажа в Челябинске, оказался женщиной
В Челябинске десятки болельщиков «Трактора» покинули трибуны во время матча с «Автомобилистом»
Легковушка разнесла дорожное ограждение на перекрестке в Челябинске
Из-за ссоры с женой житель Челябинска выпрыгнул с пятого этажа
Челябинская область оказалась в конце рейтинга по доступности спорта
В Челябинске ограбили защитника «Трактора»
Кладовщица полгода выносила со склада монтажную пену в Челябинской области