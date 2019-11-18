Выпускник челябинского лицея стал членом Академии наук

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-18T10:13:51+03:00

Александр Бондарь учился в знаменитом челябинском лицее №31. Фото: ИЯФ СО РАН

Он работает в Институте ядерной физики

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Физик Александр Бондарь избран членом РАН. В 1972 году он окончил известный лицей №31. Об этом КП-Челябинск рассказал директор школы Александр Попов.

Бондарь ныне работает замдиректора Института ядерной физики им. Будкера в Новосибирске. Он также является деканом физического факультета Новосибирского государственного исследовательского университета. В нем он трудится с 1977 года — начинал простым лаборантом.

Бондарь широко известен в научном мире. Он автор сотен научных работ. Сейчас ему 62 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU