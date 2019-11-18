Два человека заживо сгорели в Челябинской области
Жители поселка Рудничный Саткинского района Челябинской области заметили пожар ранним утром 17 ноября. Вызвали МЧС. Спасатели принялись заливать пламя и обнаружили в доме погибших хозяев.
В огне сгорела семейная пара. Вероятно, они отравились угарным газом и потеряли сознание еще до того, как пламя охватило всю постройку.
— По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Идет доследсвтенная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU