Два человека заживо сгорели в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-18T09:36:24+03:00

Два человека погибли на пожаре в Челябинской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители поселка Рудничный Саткинского района Челябинской области заметили пожар ранним утром 17 ноября. Вызвали МЧС. Спасатели принялись заливать пламя и обнаружили в доме погибших хозяев.

В огне сгорела семейная пара. Вероятно, они отравились угарным газом и потеряли сознание еще до того, как пламя охватило всю постройку.

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Идет доследсвтенная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU