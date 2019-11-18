2019-11-18T09:36:24+03:00
Происшествия

Два человека заживо сгорели в Челябинской области

СК начал доследственную проверку
Андрей АБРАМОВ
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Два человека погибли на пожаре в Челябинской области.Два человека погибли на пожаре в Челябинской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители поселка Рудничный Саткинского района Челябинской области заметили пожар ранним утром 17 ноября. Вызвали МЧС. Спасатели принялись заливать пламя и обнаружили в доме погибших хозяев.

В огне сгорела семейная пара. Вероятно, они отравились угарным газом и потеряли сознание еще до того, как пламя охватило всю постройку.

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Идет доследсвтенная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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