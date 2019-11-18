«Не хватает детсадов, школ и транспорта, зато воздух чистый»: что говорят жители Челябинска о «Парковом-2»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-18T12:20:27+03:00

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Основные проблемы Парковый-2 — отсутствие детсадов и школ, а также общественный транспорт. В ходе опроса «Комсомолки», проведенного в соцсетях, эти варианты назвали 67% и 52% пользователей (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

28% заявили о проблемах с парковками и 18% — сетуют на качество жилья. Чуть больше 2% сказали, что довольны всем. Также горожане поделились своим мнением.

Елена Корнилова:

— В районе очень много детей, сюда реально приезжали молодые семьи. Одного детского сада нам не хватит, школа далеко, поликлиники детские вообще в центре города. Чтоб туда попасть к 8 утра, выезжать приходится в 6:30.

Дмитрий Кащей:

— Варианта два: требовать и ждать или искать другое жилье. Был и третий, но его сразу откинули почему-то — не покупать там ничего.

Lucky Lady

— Пока будут бороться и добиваться дети вырастут.

Алена:

— Несмотря на все озвученные проблемы и недочеты, мне здесь нравится: есть детские площадки. В старых районах, том же Ленинском, откуда мы переехали, или в Миассе, где живет моя сестра, их вообще нет — одна «лазилка» облезлая. Широкие тротуары с нормальным асфальтом, мне нравится лес рядом, нравится, что нет вони от заводов. В микрорайоне нет бомжей и алкашей. Нравится жить в новом доме, хоть и лифт один у нас больше месяца не работает (кстати, сказали одни, что это из-за долгов за коммуналку, другие — что ждут какую-то запчасть). Мне нравится, что в Парковом-2 мои окна не утыкаются в чужие. Я думаю, что постепенно силами людей, живущих здесь, район будет обустроен.

Напомним, на прошлой неделе мы прогулялись по Парковому-2 вместе с местным активистом Романом Никитиным. Мужчина рассказал, как его жизнь прекратилась в борьбу за комфортную городскую среду. Однако компания-застройщик другого мнения о деятельности активиста и ситуации в микрорайоне в целом. Подробности читайте в нашем материале.

Мы также попросили читателей ответить на вопрос, кто на их взгляд прав. Около 90% поддержали Романа Никитина. На стороне застройщика оказались 0,8%. Чуть больше 6% считают, что правда где-то посредине, 2% убеждены, что обе стороны не правы.

ИСТОЧНИК KP.RU