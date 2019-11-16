Ожидания и реальность: как живется в микрорайоне Парковый-2 в Челябинске

«Не рожайте детей — не усугубляйте ситуацию», — шутят жители Паркового-2. Новый микрорайон Челябинска, куда переехало много молодежи, стал ярким примером того, как не совпадают ожидания (а точнее, обещания) и реальность. Мы решили прогуляться по Парковому-2 вместе с местным активистом Романом Никитиным, а заодно узнали, как его жизнь превратилась в борьбу с чиновниками за комфортную городскую среду.

Домам меньше 10 лет, но их уже ремонтировалиФото: Ирина Фадюшина

ПОВЕЛСЯ НА РЕКЛАМУ

— Мы жили в полуторке на Комсомольском проспекте, подрастал сын, понадобилось более просторное жилье. Прежде всего, искал квартиру в тихом микрорайоне с чистым воздухом. Побывал в одном из новых поселков за Шершнями, но буквально через неделю прочитал в новостях, что там умер мужчина — скорая ехала больше 40 минут из Долгодеревенского. Кстати, там тоже до сих пор нет никакой инфраструктуры, — рассказал Роман Никитин. — Рисковать здоровьем своей семьи я не хотел. И тут мне подвернулась реклама Паркового-2. Выбрал студию с двумя спальнями. Рассчитывал, что появится второй ребенок, — а там как раз обещали два садика, думал, места будут, просторные дворы с детскими площадками и школа через дорогу.

Все градостроительные нормы Роман изучает самостоятельно, не имея «корочек»Фото: Ирина Фадюшина

Первые претензии начались еще во время строительства, вспоминает он. Как-то раз, проезжая вечером мимо стройки, решил заглянуть, как идут дела. Пролезть на территорию оказалось не сложно. Мужчина увидел, что в окне его будущей квартиры горит свет, хотя еще не везде стояли окна. Поднявшись наверх, он обнаружил, что рабочие сделали там склад и бытовку.

Плитку, наклеенную строителями, отрывали чуть ли не рукамиФото: Ирина Фадюшина

— В спальнях лежали стройматериалы — от химии аж глаза резало! В зале набили дюбелей в стену и вешали туда грязную одежду, — вспоминает Роман. — Я спустился в офис представителя застройщика. Вместо объяснений мне заявили, что сейчас вызовут полицию и арестуют меня за проникновение на территорию. Я напомнил им, что бытовки не могут располагаться в будущих жилых помещениях и пригрозил тоже вызвать полицию, если они все это не вытащат до завтра.

Ремонт в квартире Романа Растянулся на несколько летФото: Ирина Фадюшина

НОВОСЕЛЬЕ БЕЗ ЛИФТА

Получив ключи в декабре 2016 года, Никитины ахнули: пол и стены кривые, плитка в ванной того гляди обвалится, обои наклеены кусками. Но это еще ничего по сравнению с тем, что в 19-этажном доме не работали лифты.

— Их начали монтировать позже. Через полгода заработал первый лифт, потом второй. Не работали пожарные системы (и до сих пор не налажены), — продолжает Роман.

Это не модный стиль. Это трещиныФото: Ирина Фадюшина

Стало понятно: в такую квартиру переезжать нельзя. Активист начал писать во все инстанции.

— Мне приходили отписки, содержание которых сводилось к тому, что разрешение на ввод получено, а значит, все нормально. Сомневаюсь, что кто-то даже выезжал туда — скорее всего, подписали не глядя, — рассказал он. — Зато мне удалось отсудить у застройщика около 300 тыс. руб. На адвоката потратил всего 30 тыс. руб. Кстати, много юристов предлагают свои услуги жителям Паркового-2 за процент от суммы, которую удастся выбить.

Дом на Петра Столыпина, 21 уже сдан в эксплуатацию, но работы продолжаютсяФото: Ирина Фадюшина

«Офис» рабочих в чьей-то будущей квартире на Петра Столыпина, 21. Фото: Роман Никитин

В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ЛЕС

Первые пару лет после того, как сдали большую часть квартир, туда ходила единственная маршрутка — «Газель» приходилось брать штурмом, чтобы туда влезть. Улицы Петра Сумина и Петра Столыпина не были заасфальтированы. Связь с «большим городом» более-менее наладили, но транспорт до новой школы, которая располагается в соседнем «Ньютоне», ходит через раз. Альтернатива — идти пешком через лес, от ближайшего дома — 2,5 км.

Эту горку привезли из Паркового, говорят жителиФото: Ирина Фадюшина

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША ПАРКОВКА

И как не пересесть на авто при таком раскладе? Так дворы оказались забиты железными конями.

— В плане застройки 2014 года должны были построить три подземных парковки на 97 мест и две многоуровневые на 625 мест между Парковым-2 и заводом «Метран». Сейчас не хватает 2 тыс. парковочных мест — это подтвердили официальные документы, — рассказал Роман Никитин.

В Парковый-2 переехало много молодых семейФото: Ирина Фадюшина

САДИК VS ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Дальше больше: вместо обещанного детского сада на 280 мест «воткнули» еще одну высотку. Проект второго детсада, который должен был принять 150 малышей, расширили до 200 и даже нашли финансирование. Место для него, конечно, не было рассчитано — пришлось уменьшать детские и спортивные площадки. Жителям показали готовый проект и поставили перед фактом: или начинаем строить, или переделываем проект и откладываем строительство на несколько лет. В рамках голосования на сайте «Активный житель 74» люди выбрали меньшее из двух зол.

Первоначальный проект. Вместо садика между домами 8 и 12 построили еще одну высотку

Что касается уплотнительной застройки, всего застройщик добавил три объекта (Столыпина 15а, 13а и 21). Разрешения подписывал экс-мэр Евгений Тефтелев. Проверки подтверждали, что все законно, указывая только на нехватку парковочных мест.

ГОРОДСКОЙ «СУМАСШЕДШИЙ»

Роман Никитин не пропускает ни одного слушания и при каждом случае (удобном и не очень) напоминает чиновникам и бизнесменам о своем районе. Активист признается: трижды ему угрожали расправой «заинтересованные лица». В этом году ему удалось победить на выборах, теперь он имеет больше возможности решать проблемы микрорайона.

На стенах в подъездах пошли трещиныФото: Ирина Фадюшина

— Да, у меня нет элитного образования, — признается активист. — Я окончил вечерний электро-металлургический техникум по специальности бухгалтер-экономист. В 2002 году организовал свой бизнес. Но даже моего образования хватает, чтобы понять, где законно, а где нет. Мне смешно, когда чиновники говорят: у вас нет образования. Хорошо, тогда почему я вижу, где нарушен норматив, а они нет? Я так и говорю: «Ваше образование ничего не стоит», конечно, они бесятся.

Жители оставляют «подарки» автомобилистам, которые паркуются возле мусорокФото: Ирина Фадюшина

На вопрос: предлагал ли кто-то деньги Роману за то, чтобы он продавливал тот или иной аспект или «топил» против конкретных людей, он ответил, что такого ни разу не было.

— Неоднократно мои враги пытались запустить слух, что мне платят. Я живу за счет бизнеса — у меня есть небольшой офис по продаже и ремонту компьютерной техники. Да, моя активность идет в ущерб бизнесу, да, жена обижается, — признается он. — Я не строю глобальных планов по захвату мира, я просто хочу привлечь недобросовестных чиновников и застройщиков к ответственности и заставить их работать по закону.

О проблемах микрорайона Роман Никитин докладывал Алексею Текслеру

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ?

Мы поговорили о проблемах Паркового-2 с главой Центрального района Виктором Ереклинцевым. По его словам, сейчас управление транспорта ведет переговоры с маршрутками №30, которые ездят через школу «Ньютоне». За несоблюдение графика и маршрута перевозчику выдано последнее предупреждение, иначе расторгнут соглашение.

Эту горку привезли из Паркового, говорят жителиФото: Ирина Фадюшина

В следующем году планируется продлить улицу Татищева до улицы Петра Сумина.

— Есть заасфальтированный участок между «Ньютоном» и кардиоцентром до поворота на «Метран». Остался участок около километра. На следующий год сделают дорогу с тротуаром и освещением, чтобы можно было выезжать не через Новоградский (там очень неудобная развязка), — рассказал глава района.

Что касается детских площадок, глава района признает: ширпотреб.

— По большому счету это стандартный вариант, который используют почти все застройщики. Они в хорошем состоянии. Понятно, что людям хочется более современные варианты, но здесь мы повлиять не можем. Это стандартные площадки массового производства. Согласен, может быть они унылые, тем более, расцветки «вырви глаз» уже не модные, не трендовые. Но, поскольку микрорайон сдавался несколько лет назад, тогда их еще использовали.

А вам нравятся детские площадки в Парковом-2?Фото: Ирина Фадюшина

А это детская площадка в «Ньютоне». Чувствуете разницу?Фото: Ирина Фадюшина

Также мы получили интересный ответ по подземным парковкам.

— По моим сведениям, этот вопрос встал потому, что у застройщика возник резонный вопрос: а кто их будет покупать? Все же понимают, что эти парковки предоставлялись бы не бесплатно. С точки зрения экономической целесообразности, застройщик столкнулся с такой проблемой. И перспективе строительство подземных парковок не планируется, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Но лучше уточните этот момент с застройщика.

Журналист КП-Челябинск направил запрос застройщику АО АПРИ «Флай Плэнинг». Из компании нам прислали объемный ответ. Много слов в нем посвящено герою нашего материала Никитину, которого называют «профессиональным жалобщиком» и обвиняют в намеренном искажении действительности. По словам застройщика, Роман даже не покупал там квартиру.

Никитин, действительно написал в отношении нашей компании несколько десятков жалоб по всем нашим проектам. Он выступает не за права жителей Паркового 2, а предметно против нас. И на все свои жалобы Никитин получил не отписки, а развернутые ответы. Так же вышло и с судами. Против компании было подано несколько исков, якобы в защиту жителей, но все они оказались абсурдными и добросовестность компании была подтверддена судами.

Что касается претензий по качеству жизни в Парковом-2, приводим цитаты:

— В «Парковом-2» хорошая, дружная и доброжелательная атмосфера. Микрорайон развивается, жителям он нравится, детские площадки полны детей, а регулярно проводимые нашей управляющей компанией праздники — всегда находят большой отклик, — рассказал генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. — Началось строительство садика, который в следующем году будет запущен. А пока застройщик передал городу несколько встроенных помещений в уже готовых домах — для оперативного размещения в них малых групп детского сада.

Застройщик признает: на фасадах некоторых домов действительно есть трещины.

— В строительстве «Паркового-2» были задействованы три панельных завода. На некоторых стеновых панелях домов, произведенных заводом ЖБИ-1, отращивались тралены, что связано с качеством самих панелей. Застройщик не производит панели и предусмотреть такие трещины не мог. Сотрудничество с этим заводом мы прекратили два года назад и в новых проектах эту серию не используем. В то же время, выявляемые трещины, которые создают исключительно эстетический эффект, застройщик оперативно устраняет, — добавил Владимир Савченков.

Что касается подземных парковок, на сайте застройщика дважды провалили опрос. Желающих купить место для машины в собственность, оказалось всего девять. Предлагали построить гаражно-строительный кооператив, но жители опять остались равнодушны к этой инициативе.

— Договор на комплексное освоение территории с ООО АПРИ «Флай Плэнинг» (АО АПРИ «Флай Плэнинг») с указанием сроков освоения территории никогда не заключался, застройщик возводил микрорайон не на муниципальной, а на своей частной земле. Обязательства застройщиком построить парковку никогда не фиксировались ни в договорах участия в долевом строительстве, ни в проектных декларациях, — прокомментировал Владимир Савченков. — Мониторинг располагающихся поблизости коммерческих стоянок свидетельствует о наличии большого количества свободных машиномест. Существующие стоянки и парковки не заполнены!

Таким образом, Застройщик не отказывался от строительства подземных парковок и готов их построить, как только в них появится реальная потребность — отмечает Владимир Савченков.

Просим принять участие в опросе жителей Паркового-2, чего вам не хватает больше всего в микрорайоне?

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