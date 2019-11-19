2019-11-19T07:20:03+03:00
Общество

В Челябинске пройдет бесплатный фестиваль творчества ко Дню матери

На нем можно купить подарки для мам и весело провести время всей семьей
Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинске накануне Дня матери, 23 ноября, состоится фестиваль творчества и креатива «Хобби маркет». На нем можно будет отыскать подарки для своих близких и просто весело и с пользой провести время. Вход на фестиваль — бесплатный.

— В программе: множество изделий ручной работы от 50 hand-made мастеров, бесплатные творческие мастер-классы, DJ и большая концертно-развлекательная программа, детские аниматоры, научное шоу, аквагрим, сладости и воздушные шары, фотозона и фотографы, а также розыгрыш подарков от мастеров маркета каждый час, — сообщают организаторы.

Творческое мероприятие пройдет 23 ноября с 11 до 21 ч. в Торговом городе «Алмаз», Копейское шоссе, 64. Площадки развернутся на втором этаже. Подробности можно узнать в группе мероприятия.

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