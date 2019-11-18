2019-11-18T20:43:46+03:00
Общество

В мэрии Челябинска дали оценку поступку закрасивших граффити

Градоначальница Наталья Котова внесла специальное предложение
Ольга АНТОНОВА
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Граффити в центре города залили серой краской. Художники не сдаются и полны решимости восстановить картину.Граффити в центре города залили серой краской. Художники не сдаются и полны решимости восстановить картину.Фото: Антон САДЧИКОВ
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В выходные в Челябинске полыхнул скандал вокруг закрашенных серой краской граффити на торце дома № 161 на Свердловском проспекте. Авторы проекта намерены восстановить изображение и обратились в полицию, чтобы наказать вандалов. Все разрешения на роспись фасада у художников есть.

В мэрии Челябинска надеются, что уличным художникам удастся реанимировать картину на фасаде пятиэтажки. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявила временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

При этом, рекламная компания, долгое время размещавшая гигантские баннеры на торце пятиэтажки, обратилась в суд, чтобы вернуть место.

— На 26 ноября назначено судебное заседание. Рекламная компания хочет обжаловать решение о том, что им не продлили договор по этому объекту. Но здесь слово и за товариществом собственников жилья дома, большинство жителей высказались за роспись стены. Если граффитисты восстановят этот объект, мы будем очень рады, — сказала градоначальница. — Мое мнение — неправильно поступили те, кто закрасил серым граффити. Это останется на их совести.

Наталья Котова не исключает, что особым решением властей на фасаде дома по Свердловскому проспекту, 161 могут вообще запретить размещать рекламные баннеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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