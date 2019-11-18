Война машин: в центре Челябинска автобус из новой партии протаранил троллейбус

18 Нояб. 16:38 2019-11-18T16:39:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На проспекте Ленина в Челябинске вечером 18 ноября случилось ДТП в районе перекрестка с Энгельса. Новый автобус «ЛиАЗ», который недавно привезли в город, протаранил троллейбус.

— В салоне было немного людей, но все подпрыгнули от неожиданности. Раздался звук битого стекла. Автобус боковым зеркалом зацепил заднее стекло — часть его вылетела. Все пассажиры вышли из салона и пошли пересаживаться, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск челябинка Ольга.

На участке дороги образовалась пробка: столкновение пришлось на час пик. На место прибыл экипаж ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию. Согласно дорожным правилам, в подобных авариях всегда виноват водитель заднего транспортного средства — нужно держать безопасную дистанцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU