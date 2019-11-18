2019-11-18T16:39:32+03:00
Происшествия

Война машин: в центре Челябинска автобус из новой партии протаранил троллейбус

Перекресток замер в пробке
Андрей АБРАМОВ
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Автобус врезался в троллейбус на проспекте Ленина.Автобус врезался в троллейбус на проспекте Ленина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На проспекте Ленина в Челябинске вечером 18 ноября случилось ДТП в районе перекрестка с Энгельса. Новый автобус «ЛиАЗ», который недавно привезли в город, протаранил троллейбус.

— В салоне было немного людей, но все подпрыгнули от неожиданности. Раздался звук битого стекла. Автобус боковым зеркалом зацепил заднее стекло — часть его вылетела. Все пассажиры вышли из салона и пошли пересаживаться, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск челябинка Ольга.

На участке дороги образовалась пробка: столкновение пришлось на час пик. На место прибыл экипаж ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию. Согласно дорожным правилам, в подобных авариях всегда виноват водитель заднего транспортного средства — нужно держать безопасную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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