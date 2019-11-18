Драматург из Челябинска написал пьесу о военном конфликте на Донбассе

18 Нояб. 18:26 2019-11-18T20:23:04+03:00

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Челябинец Егор Черлак написал пьесу «Период дожития», которую 15 ноября поставили в Москве. Премьера прошла в рамках театральной лаборатории «Океан современности». Об этом пишет агентство «Урал-пресс-информ».

В постановке задействовали выпускников ВГИКА, которые сегодня играют в столичных театрах. В драме «Период дожития» действие происходит на фоне вооруженного конфликта на Донбассе. Главные герои — ополченцы с позывными Лешак, Конь, Виннету, Иртыш. Они по очереди рассказывают зрителям свою жизнь.

Премьеру пьесы презентовали на культурной площадке «Собор», которая находится в здании XVI века и носит название Палаты гетмана Мазепы.

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ИСТОЧНИК KP.RU