2019-11-18T20:23:04+03:00
Звезды

Драматург из Челябинска написал пьесу о военном конфликте на Донбассе

Героями стали ополченцы ДНР
Андрей АБРАМОВ
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Фоном для пьесы стали события в ДНР.Фоном для пьесы стали события в ДНР.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Челябинец Егор Черлак написал пьесу «Период дожития», которую 15 ноября поставили в Москве. Премьера прошла в рамках театральной лаборатории «Океан современности». Об этом пишет агентство «Урал-пресс-информ».

В постановке задействовали выпускников ВГИКА, которые сегодня играют в столичных театрах. В драме «Период дожития» действие происходит на фоне вооруженного конфликта на Донбассе. Главные герои — ополченцы с позывными Лешак, Конь, Виннету, Иртыш. Они по очереди рассказывают зрителям свою жизнь.

Премьеру пьесы презентовали на культурной площадке «Собор», которая находится в здании XVI века и носит название Палаты гетмана Мазепы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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