Не говорит по-русски и не знает города: в Челябинске разыскивают Роберта Паттисона

18 Нояб. 20:37 2019-11-18T21:05:03+03:00

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В Челябинске разыскивают иностранца Роберта Паттисона. Сообщение об этом разместила группа поисковиков «Легион СПАС». Последний раз иностранца видели в ночь на 18 ноября.

Известно, что Паттисон ушел из квартиры на Тимирязева, 10. Это центр Челябинска. Известно, что у иностранца при себе нет денег. Города он не знает, по-русски не говорит.

— У него произошел семейный конфликт с супругой. Немного не поладили, и он ушел. Объявила в розыск жена, нам информация пришла от полиции, — сообщила КП-Челябинск координатор поискового отряда «Легион-СПАС» Татьяна Гроза.

Волонтеры не смогли уточнить, приезжие ли Паттисон и его супруга или местные жители. Хотя его жена — россиянка. Роберту 40 лет. Он плотного телосложения, лысый. На руке у него набита татуировка на латинице LANA. При себе у Роберта может быть туристический чемодан. Одет во все черное.

Если вы видели похоже человека, позвоните в полицию 02 или поисковикам (351) 2-777-911.

ИСТОЧНИК KP.RU