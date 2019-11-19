В Челябинске незаконные ларьки будут оперативно убирать с улиц

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-19T10:12:34+03:00

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Во вторник, 19 ноября, депутаты Челябинской городской Думы изменили порядок демонтажа незаконных киосков и ларьков. Раньше важная работа тонула в бюрократических процедурах: предупреждение, уведомление и пр. Торговцы, между тем, не торопились убирать свои будки. Число ларьков не сокращается.

Чтобы работу подтолкнуть, обязательное уведомление ларечника о демонтаже отменено. Вся информация — только на сайте администрации Челябинска cheladmin.ru с указанием срока демонтажа.

Чтобы не превращать город в склад демонтированных киосков, после тридцатидневного хранения невостребованные будут утилизированы или проданы. Вырученные деньги пойдут на демонтаж других незаконных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU