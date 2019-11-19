2019-11-19T12:40:59+03:00
Общество

В Челябинске могут подешеветь услуги такси

В регион пришел новый федеральный перевозчик
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Поездки подешевеют. По крайней мере, на время.Поездки подешевеют. По крайней мере, на время.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Еще один агрегатор такси начинает работу в Челябинске. Речь идет о компании «Ситимобил», которая уже развозит пассажиров в 35 городах нашей страны.

«Ситимобил» считается одним из главных перевозчиков в Москве, а сегодня успешно отвоевывает заказы по регионам. Недавно новый агрегатор начал работать в Перми и в соседнем Екатеринбурге. После Челябинска он собирается расширить бизнес и на другие города-миллионники.

Минимальная поездка в «Ситимобил» сегодня стоит 59 рублей (речь идет о поездках не дальше двух километров по эконом-тарифу). Горожане могут заказать поездку по двум тарифам — «Эконом» и «Комфорт».

Возможно, в будущем приход нового перевозчика вызовет падение цен. Также возможен другой вариант: на первое время «Ситимобил» установит привлекательные цены, а когда займет нужную долю на рынке, поднимет цены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного случая в такси?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В школах Челябинска могут отменить занятия из-за морозов
МЧС предупреждает о 30-градусном морозе в Челябинской области
Челябинская область запускает большие проекты с регионами Урала
На обустройство набережной в Челябинске нужно еще 574 миллиона рублей
«Мы просто хотим, чтобы он жил!»: тяжело больного ребенка, к которому отказалась ехать неотложка, отправят в Москву или Санкт-Петербург
Поддержите клуб: ветераны «Трактора» обратились к губернатору с открытым письмом
В Челябинске завели дело на организатора концерта «Песняров»
Челябинка Ольга Фаткулина выиграла «золото» на этапе Кубка мира в Минске
Больной с инфарктом два часа ждал скорую в Челябинской области
Главный нарколог Челябинской области объяснил, почему справка для водителей подорожает в 10 раз
Три жителя Челябинска случайно узнали о раке простаты
«Трактор» сегодня, 19 ноября, сыграет с «Йокеритом» — неудобным соперником из Финляндии
Двух малышей, эвакуированных из Ирака, отправят к родственникам в Челябинск
Федор Бондарчук собирается снимать фильм про Демидовых в Челябинской области
Genplace поможет навести порядок в вашей бухгалтерии
Художники засняли, как очищали от серой краски скандальный фасад в Челябинске
Актуально как никогда: «Лиза Алерт» приглашает в Челябинске на мастер-класс
«Дикари какие-то»: челябинцы не поняли тех, кто двое суток искал деньги от «Орла и решки»