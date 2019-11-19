В Челябинске могут подешеветь услуги такси

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-19T12:40:59+03:00

Поездки подешевеют. По крайней мере, на время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Еще один агрегатор такси начинает работу в Челябинске. Речь идет о компании «Ситимобил», которая уже развозит пассажиров в 35 городах нашей страны.

«Ситимобил» считается одним из главных перевозчиков в Москве, а сегодня успешно отвоевывает заказы по регионам. Недавно новый агрегатор начал работать в Перми и в соседнем Екатеринбурге. После Челябинска он собирается расширить бизнес и на другие города-миллионники.

Минимальная поездка в «Ситимобил» сегодня стоит 59 рублей (речь идет о поездках не дальше двух километров по эконом-тарифу). Горожане могут заказать поездку по двум тарифам — «Эконом» и «Комфорт».

Возможно, в будущем приход нового перевозчика вызовет падение цен. Также возможен другой вариант: на первое время «Ситимобил» установит привлекательные цены, а когда займет нужную долю на рынке, поднимет цены.

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ИСТОЧНИК KP.RU