Genplace поможет навести порядок в вашей бухгалтерии
Челябинвестбанк совместно с аудиторско-консалтинговой группой «Авуар» предлагают своим клиентам Genplace — комплексный сервис по бухгалтерскому, юридическому и кадровому сопровождению.
Система Genplace может быть особенно полезна предприятиям, у которых в штате нет постоянного бухгалтера или юриста. С ее помощью и силами опытных и ответственных специалистов «Авуар» решает большинство задач бухгалтерского учета клиента, помогает корректно составлять и отслеживать исполнение хозяйственных и иных договоров, грамотно вести кадровое делопроизводство.
Таким образом, передав весь документооборот и финансовое планирование на высоко профессиональный аутсорсинг, предприниматель сможет полностью сконцентрироваться на решении бизнес-задач.
Для предприятий-клиентов Челябинвестбанка на первые полгода обслуживания предоставляется скидка 10%.
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