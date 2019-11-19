2019-11-19T13:24:04+03:00
Экономика

Genplace поможет навести порядок в вашей бухгалтерии

Для клиентов Челябинвестбанка — со скидкой
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинвестбанк совместно с аудиторско-консалтинговой группой «Авуар» предлагают своим клиентам Genplace — комплексный сервис по бухгалтерскому, юридическому и кадровому сопровождению.

Система Genplace может быть особенно полезна предприятиям, у которых в штате нет постоянного бухгалтера или юриста. С ее помощью и силами опытных и ответственных специалистов «Авуар» решает большинство задач бухгалтерского учета клиента, помогает корректно составлять и отслеживать исполнение хозяйственных и иных договоров, грамотно вести кадровое делопроизводство.

Таким образом, передав весь документооборот и финансовое планирование на высоко профессиональный аутсорсинг, предприниматель сможет полностью сконцентрироваться на решении бизнес-задач.

Для предприятий-клиентов Челябинвестбанка на первые полгода обслуживания предоставляется скидка 10%.

ПАО Челябинвестбанк Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493

На правах рекламы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В школах Челябинска могут отменить занятия из-за морозов
МЧС предупреждает о 30-градусном морозе в Челябинской области
Челябинская область запускает большие проекты с регионами Урала
На обустройство набережной в Челябинске нужно еще 574 миллиона рублей
«Мы просто хотим, чтобы он жил!»: тяжело больного ребенка, к которому отказалась ехать неотложка, отправят в Москву или Санкт-Петербург
Поддержите клуб: ветераны «Трактора» обратились к губернатору с открытым письмом
В Челябинске завели дело на организатора концерта «Песняров»
Челябинка Ольга Фаткулина выиграла «золото» на этапе Кубка мира в Минске
Больной с инфарктом два часа ждал скорую в Челябинской области
Главный нарколог Челябинской области объяснил, почему справка для водителей подорожает в 10 раз
Три жителя Челябинска случайно узнали о раке простаты
«Трактор» сегодня, 19 ноября, сыграет с «Йокеритом» — неудобным соперником из Финляндии
Двух малышей, эвакуированных из Ирака, отправят к родственникам в Челябинск
Федор Бондарчук собирается снимать фильм про Демидовых в Челябинской области
В Челябинске могут подешеветь услуги такси
Художники засняли, как очищали от серой краски скандальный фасад в Челябинске
Актуально как никогда: «Лиза Алерт» приглашает в Челябинске на мастер-класс
«Дикари какие-то»: челябинцы не поняли тех, кто двое суток искал деньги от «Орла и решки»