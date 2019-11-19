Genplace поможет навести порядок в вашей бухгалтерии

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-19T13:24:04+03:00

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Челябинвестбанк совместно с аудиторско-консалтинговой группой «Авуар» предлагают своим клиентам Genplace — комплексный сервис по бухгалтерскому, юридическому и кадровому сопровождению.

Система Genplace может быть особенно полезна предприятиям, у которых в штате нет постоянного бухгалтера или юриста. С ее помощью и силами опытных и ответственных специалистов «Авуар» решает большинство задач бухгалтерского учета клиента, помогает корректно составлять и отслеживать исполнение хозяйственных и иных договоров, грамотно вести кадровое делопроизводство.

Таким образом, передав весь документооборот и финансовое планирование на высоко профессиональный аутсорсинг, предприниматель сможет полностью сконцентрироваться на решении бизнес-задач.

Для предприятий-клиентов Челябинвестбанка на первые полгода обслуживания предоставляется скидка 10%.

ПАО Челябинвестбанк Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493

На правах рекламы.