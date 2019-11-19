Федор Бондарчук собирается снимать фильм про Демидовых в Челябинской области
Кинокомпания Федора Бондарчука Art Pictures Vision снимает художественное кино про промышленников Демидовых. Предварительная съемка локаций прошла в Кыштыме, сообщает пресс-служба администрации города.
Демидовы — известные российские предприниматели, которые набрали силу и вес при Петре Первом. Семья основала оружейные и горнодобывающие предприятия в Туле и на Урале. Одна из усадеб Демидовых располагалась в Кыштыме, сегодня она является памятником федерального значения и известна в народе как «Белый дом».
Ожидается, что часть сцен для будущей ленты будут сняты на территории местного машиностроительного объединения, в «Белом доме» и в храме Сошествия Святого Духа на Апостолов. Хотя возможен и другой вариант: демидовские места могут воссоздать при помощи компьютерной графики, а съемки фильма пройдут в другом месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU