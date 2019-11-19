2019-11-19T13:17:23+03:00
Общество

Федор Бондарчук собирается снимать фильм про Демидовых в Челябинской области

В Кыштыме уже прошли съемки локаций
Лидия ПЕСКОВА
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Усадьба Демидовых "Белый дом". Фото: Людмила Колыжук.Усадьба Демидовых "Белый дом". Фото: Людмила Колыжук.
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Кинокомпания Федора Бондарчука Art Pictures Vision снимает художественное кино про промышленников Демидовых. Предварительная съемка локаций прошла в Кыштыме, сообщает пресс-служба администрации города.

Демидовы — известные российские предприниматели, которые набрали силу и вес при Петре Первом. Семья основала оружейные и горнодобывающие предприятия в Туле и на Урале. Одна из усадеб Демидовых располагалась в Кыштыме, сегодня она является памятником федерального значения и известна в народе как «Белый дом».

Ожидается, что часть сцен для будущей ленты будут сняты на территории местного машиностроительного объединения, в «Белом доме» и в храме Сошествия Святого Духа на Апостолов. Хотя возможен и другой вариант: демидовские места могут воссоздать при помощи компьютерной графики, а съемки фильма пройдут в другом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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