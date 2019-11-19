Двух малышей, эвакуированных из Ирака, отправят к родственникам в Челябинск

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-19T13:46:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 ноября, в Москве сел борт из Багдада. На нем в Россию вернули три десятка детей, освобожденных из тюрем и приютов в Ираке. Среди ребят были брат и сестра из Челябинска.

Матери всех детей примкнули к запрещенной в России террористической организации ИГ. Часть женщин находятся под следствием, кто-то уже отбывает срок за терроризм. А детям в тюрьмах и в приютах не место. По договоренности двух стран мальчишек и девчонок вернули в Россию, где они будут расти под присмотром родственников. По сути, в родных семьях.

Два малыша-дошкольника — брат и сестра — из Челябинска. Их вернут на Южный Урале в семью близкого родственника.

— В регионе уже готовы к встрече детей. Малыши будут устроены в детский сад, — обещают чиновники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU