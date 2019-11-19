2019-11-19T13:46:39+03:00
Общество

Двух малышей, эвакуированных из Ирака, отправят к родственникам в Челябинск

Ребятам уже подыскивают детский сад
Лидия ПЕСКОВА
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Ребята прилетели из Багдада спецрейсом. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.Ребята прилетели из Багдада спецрейсом. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.
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В понедельник, 18 ноября, в Москве сел борт из Багдада. На нем в Россию вернули три десятка детей, освобожденных из тюрем и приютов в Ираке. Среди ребят были брат и сестра из Челябинска.

Матери всех детей примкнули к запрещенной в России террористической организации ИГ. Часть женщин находятся под следствием, кто-то уже отбывает срок за терроризм. А детям в тюрьмах и в приютах не место. По договоренности двух стран мальчишек и девчонок вернули в Россию, где они будут расти под присмотром родственников. По сути, в родных семьях.

Два малыша-дошкольника — брат и сестра — из Челябинска. Их вернут на Южный Урале в семью близкого родственника.

— В регионе уже готовы к встрече детей. Малыши будут устроены в детский сад, — обещают чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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