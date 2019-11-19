2019-11-19T14:00:47+03:00
Спорт

«Трактор» сегодня, 19 ноября, сыграет с «Йокеритом» — неудобным соперником из Финляндии

Челябинцы лишь однажды сумели одолеть клуб из Скандинавии
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
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Соперник черно-белых прилетел в столицу Южного Урала после серии матчей на Дальнем Востоке и Китае. В трех поединках финский клуб сумел одержать одну победу.

«Трактор», между тем, в 10 последних матчах только дважды праздновал успех, и сейчас находится на последнем 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. А «Йокерит» замыкает восьмерку лучших на Западе.

По статистике, «Трактор» крайне неудачно играет с хоккеистами из Хельсинки. Так в девяти матчах черно-белые сумели выиграть лишь один раз, и произошло это аж в 2015 году.

Игра с «Йокеритом» станет для челябинцев второй в пятиматчевой домашней серии. Поединок пройдет сегодня, во вторник 19 ноября в ЛА «Трактор» (начало в 19.00).

Напомним, 24 ноября черно-белые сыграют с нижегородским «Торпедо», 26-го — с московским ЦСКА, 28-го — с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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