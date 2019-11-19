Три жителя Челябинска случайно узнали о раке простаты
В ноябре в Челябинске проходит акция «Усабрь». В соцсетях люди выкладывают свои снимки с усами, чтобы напомнить знакомым о необходимости беречь мужское здоровье. Также в городе прошел бесплатный прием у ведущих урологов из Челябинска и Москвы.
— На прием записались 28 челябинцев. У трех мужчин мы нашли раннюю стадию рака предстательной железы. Еще у трех диагноз пока под вопросом — их направили на биопсию простаты, — рассказал заслуженный врач РФ, заведующий онкоурологическим отделением ЧОКЦОиЯМ, профессор Петр Карнаух.
Каждый год в мужских смотровых кабинетах Челябинской области выявляется около 300 случаев раннего рака предстательной железы. Сильную половину Челябинска просят не игнорировать такие медосмотры.
Кстати, до 30 ноября любой мужчина может консультироваться у лучших урологов страны в онлайн-режиме: вопросы можно отправлять на почту anomvs@gmail.com.
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ИСТОЧНИК KP.RU