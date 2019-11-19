Больной с инфарктом два часа ждал скорую в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-19T14:46:57+03:00

Мужчина мог погибнуть, не доехав до больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Все случилось в конце октября в закрытом городе Снежинске. Мужчина почувствовал себя плохо и обратился в местную медсанчасть №5. Медики диагностировали инфаркт миокарда и решили отправить пациента в Челябинск.

— Свободных машин на тот момент не было. Ждать скорую пришлось два часа. Мужчину чудом успели довезти до Челябинска. Хирурги-кардиологи приняли его при смерти, — рассказывают активисты ОНФ.

Не так давно медсанчасть № 5 уже мелькала в новостных лентах. В октябре из-за нехватки талонов здесь не приняли сердечника с приступом. Мужчина умер, вернувшись домой.

До этого в закрытом Озерске 700 врачей остались без зарплат, а в закрытом Трехгорном стали массово увольняться хирурги.

— Медицину в закрытых городах курирует Федеральное медико-биологическое агентство, а не областной минздрав. Вероятно, это замедляет управленческий процесс и препятствует принятию оперативных решений. Мы просим власти Челябинской области вмешаться и взять на контроль медобслуживание в закрытых городах, — говорит эксперт ОНФ в Челябинской области Мусос Коркмазов.

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ИСТОЧНИК KP.RU