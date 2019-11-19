Челябинка Ольга Фаткулина выиграла «золото» на этапе Кубка мира в Минске
Сезон международной серии соревнований стартовал в столице Беларуси. Призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка и рекордсменка мира челябинка Ольга Фаткулина выиграла «золото» на своей любимой дистанции 500 метров с результатом — 37.920, отвоевав какие-то мгновения у своей коллеги по сборной России Дарьи Качановой — 37.944
В командном спринте Фаткулина сумела завоевать серебряную медаль. Кстати, после первого этапа Кубка мира Ольга возглавила общий зачет Кубка мира на дистанции 500 метров.
Следующий этап мировой серии у конькобежцев пройдет в польском городе Томашов уже в этот уик-энд — с 22 по 24 ноября.
Отметим, что начале ноября Ольга Фаткулина (челябинская спортшкола им. Скобликовой, тренер Светлана Журавлева) сумела также завоевать «золото» на чемпионате России https://www.chel.kp.ru/online/news/3663718/, и это позволило ей снова войти в состав сборной страны для участия в международных стартах.
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ИСТОЧНИК KP.RU