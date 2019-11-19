В Челябинске завели дело на организатора концерта «Песняров»

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-19T15:23:32+03:00

Под видом преемников легендарного ВИА предприниматель собирался привезти в город клонов

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Челябинское УФАС России возбудило дело по ненадлежащей рекламе концерта «Песняров». Напомним, группа собиралась выступить на Южном Урале в начале октября. А настоящие правопреемники ВИА Мулявина пожаловались на готовящиеся гастроли в антимонопольную службу.

— Правоопреемником ансамбля и законным правообладателем товарного знака «Песняры» является «Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Музыканты-мошенники всего лишь используют потребительский спрос в своих целях, — написали в УФАС артисты из Беларуси.

В рекламе, размещенной на порталах по продаже билетов, присутствовало слово «Песняры». А подача рекламы реклама была похожа на рекламу, которую «Песняры» давали к 50-летнему юбилею ВИА.

Чтобы наказать артистов-клонов, у антимонопольщиков не хватит полномочий. Зато организатора их концерта могут оштрафовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU