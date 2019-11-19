2019-11-19T15:26:41+03:00
Спорт

Поддержите клуб: ветераны «Трактора» обратились к губернатору с открытым письмом

13 бывших игроков челябинского клуба вместе с федерацией хоккея области ответили на призыв о смене руководства от «Сектора А»
Алексей МИКУШИН
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Фото: Трактор1947Фото: Трактор1947
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Демарш фанатов, который начался на недавнем домашнем матче черно-белых с «Автомобилистом», как известно, вылился в протестную акцию и петиции, в том числе и в адрес главы Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, фанаты, которые называют себя «Сектор А» (по занимаемым местам на арене «Трактор»), демонстративно ушли с трибуны во время игры. Позже направили в адрес губернатора, который к тому же является и президентом клуба, открытое письмо, где потребовали смены руководства клуба. Причина — последнее место, которое сейчас занимает «Трактора» в чемпионате КХЛ.

В ответ на это сегодня, 19 ноября ветераны «Трактора» направили свое открытое губернатору.

В нем говорится: «Мы так же не довольны ситуацией в турнирной таблице, нам больно смотреть как проигрывает команда. Но у нас с вами абсолютно новый коллектив, новый тренерский штаб и новые игроки… Должно пройти время, чтобы команда выправилась… Просим вас не обращать внимание на радикально настроенных псевдофанатов, не они настоящие болельщики «Трактора». Мы любим свой клуб, не дадим его никому в обиду, будем и дальше его поддерживать, вместе с настоящими преданными верными болельщиками! Просим вас, как президента клуба и Губернатора, и дальше поддерживать наш родной клуб».

Под письмом подписались 13 ветеранов «Трактора». В том числе Виктор Перегудов, Валерий Никулин, Виктор Труфанов, Владимир Шабунин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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