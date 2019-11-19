МЧС предупреждает о 30-градусном морозе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-19T16:48:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на Южном Урале заметно похолодало. Мороз уже щиплет нос и румянит щеки. А завтра, 20 ноября, станет еще холоднее. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, в горах и низинах температура ночью опустится до -34ºС.

— Из-за мороза может увеличиться число пожаров в жилом секторе, могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, вырасти количество ДТП, а также — число случаев переохлаждения и обморожения, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники МЧС просят быть внимательнее при растопке печей и при использовании электрообогревателя. Не перегружать сеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставлять без внимания протопленные печи и бани. Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок. А туристам и рыбакам остаться завтра дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU