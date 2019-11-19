2019-11-19T16:48:15+03:00
Общество

МЧС предупреждает о 30-градусном морозе в Челябинской области

Сильное похолодание ожидается в среду, 20 ноября
Валентина ВАГАНОВА
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Доставайте скорее шубы и пуховики.Доставайте скорее шубы и пуховики.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня на Южном Урале заметно похолодало. Мороз уже щиплет нос и румянит щеки. А завтра, 20 ноября, станет еще холоднее. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, в горах и низинах температура ночью опустится до -34ºС.

— Из-за мороза может увеличиться число пожаров в жилом секторе, могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, вырасти количество ДТП, а также — число случаев переохлаждения и обморожения, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники МЧС просят быть внимательнее при растопке печей и при использовании электрообогревателя. Не перегружать сеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставлять без внимания протопленные печи и бани. Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок. А туристам и рыбакам остаться завтра дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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