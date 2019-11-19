В школах Челябинска могут отменить занятия из-за морозов
Челябинские школьники завтра могут остаться дома из-за резкого похолодания. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска. Причем, занятия могут отменить как в начальных классах, так и в среднем звене. На 20 ноября синоптики прогнозируют -27 градусов и ветер 4-9 м/с.
Где смотреть информацию об отмене занятий в школах:
— на сайте УБЖ Челябинска и в соцсетях;
— еще можно звонить с городского телефона на номер 063 — это автоинформатор.
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Температурная шкала отмены занятий в школах. Фото: УБЖ Челябинска
ИСТОЧНИК KP.RU