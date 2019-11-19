2019-11-19T17:30:41+03:00
Общество

В школах Челябинска могут отменить занятия из-за морозов

В ночь на 20 ноября ожидается -27 градусов
Валентина ВАГАНОВА
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Отменят ли занятия в школах Челябинска 20 ноября, станет известно утром.Отменят ли занятия в школах Челябинска 20 ноября, станет известно утром.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Челябинские школьники завтра могут остаться дома из-за резкого похолодания. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска. Причем, занятия могут отменить как в начальных классах, так и в среднем звене. На 20 ноября синоптики прогнозируют -27 градусов и ветер 4-9 м/с.

Где смотреть информацию об отмене занятий в школах:

на сайте ЕДДС;

на сайте УБЖ Челябинска и в соцсетях;

— еще можно звонить с городского телефона на номер 063 — это автоинформатор.

А также следите за новостями на нашем сайте. Каждое морозное утром мы будет рассказывать, идут школьники сегодня на уроки или нет.

Температурная шкала отмены занятий в школах. Фото: УБЖ Челябинска

Температурная шкала отмены занятий в школах. Фото: УБЖ Челябинска

ИСТОЧНИК KP.RU

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