2019-11-19T18:04:38+03:00
Общество

Жителей Челябинска возмутила укладка асфальта в снег

Ремонт дороги в непогоду горожане сняли на видео
Валентина ВАГАНОВА
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На улице при этом шел снег и было -8 градусов. Фото: соцсетиНа улице при этом шел снег и было -8 градусов. Фото: соцсети
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На улице минусовая температура, валит снег, а дорожники укладывают асфальт на улице Стахановцев в Ленинском районе. Такую картину удалось запечатлеть челябинцам в понедельник, 18 ноября. Видео они выложили в соцсети.

— Самая «отличная» погода для укладки асфальта, именно сегодня! Работают, не покладая рук, — возмущена автор ролика.

Один из пользователей в комментариях привел данные, что это специальная смесь, ее можно укладывать круглый год. Большинство горожан поддержали негодование автора видео.

— Ну как всегда. Весна придет, асфальт растает!

В компании, которая ремонтирует дорогу на Стахановцев, заверили журналистов, что укладку асфальта тут прекратили еще на выходных. А в понедельник велись работы на улице неподалеку. Здесь сделали щебеночное основание и доукладывали асфальт, но было это перед снегом.

Дорожники укладывают асфальт во время снегопада в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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