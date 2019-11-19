Жителей Челябинска возмутила укладка асфальта в снег
На улице минусовая температура, валит снег, а дорожники укладывают асфальт на улице Стахановцев в Ленинском районе. Такую картину удалось запечатлеть челябинцам в понедельник, 18 ноября. Видео они выложили в соцсети.
— Самая «отличная» погода для укладки асфальта, именно сегодня! Работают, не покладая рук, — возмущена автор ролика.
Один из пользователей в комментариях привел данные, что это специальная смесь, ее можно укладывать круглый год. Большинство горожан поддержали негодование автора видео.
— Ну как всегда. Весна придет, асфальт растает!
В компании, которая ремонтирует дорогу на Стахановцев, заверили журналистов, что укладку асфальта тут прекратили еще на выходных. А в понедельник велись работы на улице неподалеку. Здесь сделали щебеночное основание и доукладывали асфальт, но было это перед снегом.
Дорожники укладывают асфальт во время снегопада в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU