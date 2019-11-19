В Челябинской области осудили сотрудницу управляющей компании за удар в глаз клиентке
В Миассе суд оштрафовал специалиста по абонентскому обслуживанию потребителей в одной управляющей компании. Она бросилась с кулаками на клиентку после словесной перепалки. Сотрудница ударила посетительницу в глаз, из-за чего у той остался синяк и ссадина на носу.
В суде работник вину отрицала. Говорила, что клиентка сама себя ударила, размахивая сумкой перед лицом. Но судье хватило доказательств, чтобы признать сотрудницу УК виновной.
— При назначении наказания суд учел характер правонарушения, личность виновной, ее имущественное и семейное положение. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. К смягчающим обстоятельствам суд отнес совершение правонарушения впервые, признание вины при составлении протокола и наличие на иждивении ребенка, — рассказали в пресс-службе Миасского городского суда Челябинской области.
Виновная должна будет заплатить штраф в шесть тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU