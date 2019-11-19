Финский «Йокерит» снова стал «заколдованной» командой для «Трактора»

19 Нояб. 19:22 2019-11-19T19:23:37+03:00

Челябинцы не смогли переиграть соперника в девяти из 10 матчей КХЛ

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К началу второго периода скандинавы уже вели в счете 3:0. «Трактор» сократил счет, благодаря точному броску канадца Ника Бэйлена. Но до сирены на перерыв гости забросили еще пару шайб, доведя свое преимущество до 5:1. И в конце периода после пятой пропущенной шайбы в воротах «Трактора» место Василия Демченко занял Иван Федотов. Василий сразу же отправился в раздевалку, отдав свою клюшку на трибуну первому попавшемуся фанату. Не означает ли это, что Демченко попрощался с «Трактором»? Тем более, накануне в руководстве клуба заявляли о необходимости усиления вратарской линии.

На финише третьего периода еще один легионер «Трактора» Томаш Гика сумел сократить счет до 2:5. Разумеется, за минуту до сирены хозяева не смогли отыграться.

«Йокерит» довел дело до победы, сохранив счет 5:2 в свою пользу.

Кстати, это девятая победа финнов над «Трактором» в истории их противостояния, против лишь одной победы черно-белых. Действительно, какой-то «заколдованный» финский клуб для челябинцев.

Сегодня «Трактор» провел 31-й тур в регулярном чемпионате и это экватор этого сезона КХЛ.

24 ноября черно-белые сыграют с нижегородским «Торпедо», 26-го — с московским ЦСКА, 28-го — с уфимским «Салаватом Юлаевым». Все матчи пройдут в Челябинске в ЛА «Трактор».

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ИСТОЧНИК KP.RU