Жители Челябинска собирают новогодние кульки для бездомных и пенсионеров
Волонтеры проекта «Жизнь» начали собирать подарки на Новый год людям, живущим на улице, малоимущим пенсионерам и жителям приютов. Акция называется «Щедрая елка», она проходит каждый год.
Стоимость одного подарка — 260 рублей. В него входят: консерва, пара носков, два мандарина, 100 г конфет и маленькая упаковка сока.
— Необходимо 190 подарков, общая сумма к сбору 39000 рублей. Если мы соберем эту сумму, то сможем порадовать всех: и приюты и тех, кто приходит за помощью к «Автобусу жизни». Важны каждые 50 — 100 рублей, — говорят волонтеры.
Можно самим купить продукты и привезти их организаторам акции по адресу Свердловский проспект, 12 (цоколь). Принимается все, кроме мандаринов — они могут испортиться до праздников.
Поддержать акцию деньгами можно на сайте проекта «Жизнь».
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Поддержать акцию деньгами можно на сайте проекта «Жизнь».
ИСТОЧНИК KP.RU