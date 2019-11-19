2019-11-19T19:58:03+03:00
Общество

Жители Челябинска собирают новогодние кульки для бездомных и пенсионеров

Присоединиться к акции может любой желающий
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Планируется собрать 190 подарков.Планируется собрать 190 подарков.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Волонтеры проекта «Жизнь» начали собирать подарки на Новый год людям, живущим на улице, малоимущим пенсионерам и жителям приютов. Акция называется «Щедрая елка», она проходит каждый год.

Стоимость одного подарка — 260 рублей. В него входят: консерва, пара носков, два мандарина, 100 г конфет и маленькая упаковка сока.

— Необходимо 190 подарков, общая сумма к сбору 39000 рублей. Если мы соберем эту сумму, то сможем порадовать всех: и приюты и тех, кто приходит за помощью к «Автобусу жизни». Важны каждые 50 — 100 рублей, — говорят волонтеры.

Можно самим купить продукты и привезти их организаторам акции по адресу Свердловский проспект, 12 (цоколь). Принимается все, кроме мандаринов — они могут испортиться до праздников.

Поддержать акцию деньгами можно на сайте проекта «Жизнь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

Поддержать акцию деньгами можно на сайте проекта «Жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финский «Йокерит» снова стал «заколдованной» командой для «Трактора»
В Челябинской области осудили сотрудницу управляющей компании за удар в глаз клиентке
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
Жителей Челябинска возмутила укладка асфальта в снег
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В школах Челябинска могут отменить занятия из-за морозов
МЧС предупреждает о 30-градусном морозе в Челябинской области
Челябинская область запускает большие проекты с регионами Урала
На обустройство набережной в Челябинске нужно еще 574 миллиона рублей
«Мы просто хотим, чтобы он жил!»: тяжело больного ребенка, к которому отказалась ехать неотложка, отправят в Москву или Санкт-Петербург
Поддержите клуб: ветераны «Трактора» обратились к губернатору с открытым письмом
В Челябинске завели дело на организатора концерта «Песняров»
Челябинка Ольга Фаткулина выиграла «золото» на этапе Кубка мира в Минске
Больной с инфарктом два часа ждал скорую в Челябинской области
Главный нарколог Челябинской области объяснил, почему справка для водителей подорожает в 10 раз
Три жителя Челябинска случайно узнали о раке простаты
«Трактор» сегодня, 19 ноября, сыграет с «Йокеритом» — неудобным соперником из Финляндии
Двух малышей, эвакуированных из Ирака, отправят к родственникам в Челябинск
Федор Бондарчук собирается снимать фильм про Демидовых в Челябинской области
Genplace поможет навести порядок в вашей бухгалтерии
В Челябинске могут подешеветь услуги такси
Художники засняли, как очищали от серой краски скандальный фасад в Челябинске
Актуально как никогда: «Лиза Алерт» приглашает в Челябинске на мастер-класс
«Дикари какие-то»: челябинцы не поняли тех, кто двое суток искал деньги от «Орла и решки»