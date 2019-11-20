Рэпер Тимати вышел на лед с хоккеистами «Трактора» в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-20T07:01:18+03:00

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Накануне вечером популярный репер Тимати раздал Челябинцам бесплатные бургеры по случаю открытия нового заведения фаст-фуда, а затем совершил символическое вбрасывание шайбы на матче «Трактор» — «Йокерит».

— Челябинск, спасибо за теплый прием, — написал он на своей страница в Instagram. — Наше первое открытие в -20. Отдельное спасибо клубу «Трактор» за приглашение и возможность выхода на лед!!! Удачи всей команде в дальнейших играх.

Репер присутствовал на первом периоде матча. Правда, как отмечают очевидцы, большую часть времени он привел, глядя в смартфон.

Стартовая двадцатиминутка завершилась для черно-белых со счетом 0:2. Переиграть «шутов» так и не удалось. Матч завершился в пользу гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU