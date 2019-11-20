«Полночи чистили дорогу»: коммунальная авария оставила без воды часть северо-запада Челябинска
В ночь на среду, 20 ноября, в районе дома на улице Братьев Кашириных, 102 (через дорогу от главного корпуса ЧелГУ) прорвало трубу водовода. По данным сайта МУП ПОВВ, в 00:10 коммунальщикам пришлось перекрыть воду в 57 объектах, среди которых жилые дома, детсады и одна школа.
— Вода вытекла на улицу Братьев Кашириных. Полночи чистили проезжую часть, чтобы транспорт мог ходить, — сообщили диспетчерской администрации Калининского района.
На время работы будет организован подвоз воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU