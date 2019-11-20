В лесу под Челябинском взяли с поличным наркодиллера
В Челябинске будут судить 23-летнего уроженца города Кирова. Молодой человек, орудуя в составе организованной преступной группы, развозил по всей стране крупные партии наркотиков и делал «закладки». Преступника взяли с поличным в Каштакском бору.
— Очередную партию с наркотическим средством массой около 3 кг. обвиняемый перевез в город Челябинск, часть из которого разместил в места скрытого хранения в лесопосадочной полосе Каштакского бора, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Обвиняемый согласился сотрудничать со следствием. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд. Молодой человек обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и отмывании средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU