В лесу под Челябинском взяли с поличным наркодиллера

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-20T07:56:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске будут судить 23-летнего уроженца города Кирова. Молодой человек, орудуя в составе организованной преступной группы, развозил по всей стране крупные партии наркотиков и делал «закладки». Преступника взяли с поличным в Каштакском бору.

— Очередную партию с наркотическим средством массой около 3 кг. обвиняемый перевез в город Челябинск, часть из которого разместил в места скрытого хранения в лесопосадочной полосе Каштакского бора, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемый согласился сотрудничать со следствием. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд. Молодой человек обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и отмывании средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем преступления?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU