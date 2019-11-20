Новобранцев в Челябинской области отправят на прививки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-20T08:59:32+03:00

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Призывников, прибывающих в воинские части Южного Урала и всего Центрального военного округа, сразу же направляют на проверку здоровья и вакцинацию. Военные врачи работают в специальных передвижных поликлиниках на базе автомобиля КамАЗ, пишет «Южноуральская панорама».

При необходимости новобранцам ставят прививки, в том числе от гриппа и пневмококка, а также назначают лекарства для повышения иммунитета и профилактики простуды.

Челябинский областной сборный пункт отчитался, что призыв идет по плану. По данным на 18 ноября к местам службы отправлено 18% новобранцев.

А декабре состоится торжественная отправка срочников в Президентский полк. В прошлом году на службу в Кремль попали 15 южноуральских парней. Всего до конца года в регионе планируют отправить в войска около трех тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU