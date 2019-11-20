Новобранцев в Челябинской области отправят на прививки
Призывников, прибывающих в воинские части Южного Урала и всего Центрального военного округа, сразу же направляют на проверку здоровья и вакцинацию. Военные врачи работают в специальных передвижных поликлиниках на базе автомобиля КамАЗ, пишет «Южноуральская панорама».
При необходимости новобранцам ставят прививки, в том числе от гриппа и пневмококка, а также назначают лекарства для повышения иммунитета и профилактики простуды.
Челябинский областной сборный пункт отчитался, что призыв идет по плану. По данным на 18 ноября к местам службы отправлено 18% новобранцев.
А декабре состоится торжественная отправка срочников в Президентский полк. В прошлом году на службу в Кремль попали 15 южноуральских парней. Всего до конца года в регионе планируют отправить в войска около трех тысяч человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из воинской части в Челябинской области пропал солдат-контрактник
Молодого человека нет больше недели (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем происшествия?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU