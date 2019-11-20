2019-11-20T09:36:55+03:00
Общество

Поддержали демографию: названы самые многодетные депутаты Челябинска

Журналисты изучили биографию депутатов Законодательного собрания
Ирина Фадюшина
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По данным ЗАГС, в 2018 году в регионе появилось на свет чуть более 38 тыс. детейПо данным ЗАГС, в 2018 году в регионе появилось на свет чуть более 38 тыс. детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Челябинская область сейчас, как и вся Россия, переживает демографический спад. А между тем, некоторые народные избранники доказывают на личном примере, что большая семья — это хорошо. Наши коллеги «Полит 74» изучили семьи челябинских парламентариев.

На первом месте оказался представитель КПРФ Константин Куркин, в семье которого воспитывается пять ребятишек. Он является заместителем председателя по молодежной политике, культуре и спорту. Между тем, сам Куркин — человек немногословный и о семье с расспросами никого не подпускает

Второе место делят единороссы Константин Захаров и Олег Екимов, у которых по четыре ребенка. Последний недавно предложил увеличить субсидии на путевки в детские лагеря. А вот Константин Захаров — уроженец Ташкента, возможно, восточное происхождение каким-то образом повлияло на его желание иметь большую семью, отмечают журналисты. В свое время он предлагал страховать детей от развода родителей.

На третьем месте рейтинга Дмитрий Рябов и Владимир Перезолов. Оба воспитывают по трое детей. Владимир Перезолов с упоением играет в хоккей на валенках.

Либерал-демократ Дмитрий Рябов 12 лет профессионально занимался конькобежным спортом, играет в любительский хоккей. Видимо, наличие троих детей как минимум на словах заставляет его занимать достаточно жесткую позицию в вопросах о поборах с родителей в детских садах и школах, которые он считает недопустимыми.

Отдельно журналисты отметили единоросса Александра Мотовилова, в семье которого воспитывается 11 детей. Девять ребят депутат взял на воспитание из детского дома. Он входит в комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Ежегодно Мотовиловы проходят через процедуру проверки условий, в которых живут дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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