2019-11-20T10:46:12+03:00
Общество

Губернатор Алексей Текслер отправил чиновников в соцсети

Работать с обращениями жителей Челябинской области нужно неформально
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Маршруты рабочих поездок по региону Алексей Текслер выстраивает, в том числе, по обращениями жителей. Фото: gubernator74.ruМаршруты рабочих поездок по региону Алексей Текслер выстраивает, в том числе, по обращениями жителей. Фото: gubernator74.ru
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Губернатор Челябинской области — активный пользователей соцсетей, читает комментарии к своим постами, выстраивает маршруты рабочих поездок по региону, в том числе, по обращениям жителей. У аккаунта в сети Инстаграм у Алексея Текслера 144 тысячи подписчиков.

Отвечают южноуральцам и чиновники. Например, под темами, которые касаются челябинцев, отвечают сотрудники мэрии.

В среду, 20 ноября, на аппаратном совещании с руководителями городов и районов, губернатор сказал:

— Обращаю внимание: требуется неформально подойти к работе с обращениями граждан. Начать активно и эффективно мониторить социальные сети., общаться с людьми. На самом деле, обращений очень много, им речь идет обо всем регионе. Конечно, везде причины индивидуальные. Где-то есть объективные сложности. Но есть противоположные примеры. Например, когда застройщики заселяют людей в несданные еще дома. Нельзя оставаться безучастными к проблемам людей.

Конечно, есть и продвинутые главы. Например, руководитель Саткинского района Александр Глазков провел встречу с жителями, которую транслировали в соцсетях, давал возможность для диалога.

— Ничего страшного не произошло. Глава цел и невредим, зато целый спектр вопросов, которые волнуют жителей, перешел в формат конкретных поручений, — говорит губернатор.

Недопонимание и отсутствие гражданского диалога, уверен Алексей Текслер, происходят из-за неумения и нежелания разговаривать с людьми, встречаться с ними. Для каждого из глав встреча с жителями — необходимость. Работать нужно не только в кабинетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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