В Челябинской области заброшенные пашни возвращают под поля

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-20T10:37:25+03:00

В Челябинской области под поля хотят распахать около 250 тысяч гектар заброшенных земель. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За пять лет в сельхозоборот планируется реанимировать около 250 тысяч гектаров земли

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В нынешнем году аграрии Челябинской области собрали более 1 млн 865 тыс т зерна. Это выше среднегодовых многолетних показателей. Исключение — обильный урожай 2017 года: тогда регион собрал около двух млн тн зерна. Большая часть пшеницы (более 90%) относится к продовольственному классу.

Между тем, на юге региона летом объявили режим ЧС из-за засухи и сильного ветра. Эти территории сельские, они имеют значительные посевные площади. В то же время, за счет распахивания дополнительных площадей общие объемы урожая не упали.

Итоги кампании и планы на 2020 году обсудили на аппаратном совещании с главами городов и районов в резиденции губернатора.

— Несмотря на сложные погодные условия, засуху в некоторых наших южный районах, урожай достойный, мы вышли на контрольные цифры, которые обговаривали с минсельхозом России. Я благодарю наших аграриев и главы районов: хорошо поработали. Нужно вовлекать в оборот новые земли. Такие проекты каждый год реализуются. Какие планы? — спросил губернатор у министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина.

— По плану — 20 тысяч гектаров, и по 20-25 тысяч в последующие годы, — скзазал министр.

— С точки зрения конкретики: в каких районах? Я по районам езжу, вижу — ситуация разная. Где-то уже лес вырос, — уточнил губернатор.

— Оценка идет постоянно, в том числе, по заросшим площадям. Всего в Челябинской области 650 тысяч гектаров выведено из оборота, в том числе, за счет зарастания. К нормальному возвращению у нас доступны 200-250 тысяч гектаров, — пояснил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU