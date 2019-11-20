Названа причина коммунальной аварии, из-за которой остался без тепла военный городок

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-20T11:01:46+03:00

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Чебаркульский военный городок, оставшийся без тепла и горячей воды на несколько дней, не получил паспорт готовности к отопительному сезону, а теплосети не прошли гидравлические испытания. Об этом сообщили в региональном минстрое, чьи представители провели встречу вместе с военной прокуратурой, подрядчиком и администрацией города.

— Контракт на работы — до 10 января 2020 года. Ситуация осложняется тем, что при капремонте теплосетей и укладке новой трубы, происходят аварийные ситуации на действующей теплотрассе, — рассказал первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. — По данным Минобороны, к началу работ приступили только во второй половине октября. Конечно, это недопустимо. На улице -20 градусов.

По информации на утро 20 ноября, идет подключение к теплу восьми многоэтажек, ведутся работы по устранению двух порывов теплотрассы. Малышей распределили по другим детсадам Чебаркуля.

— Следующий этап — это подключать к решению проблемы Гостхенадзор, поскольку данный объект Минобороны подведомствен ему. И попросили военную прокуратуру, которая также присутствовала на заседании штаба, проверить правильность решений и выполнение работ, — добавил Иван Белавкин.

Недавно поселок, где расположен военный городок, передали на баланс муниципалитету, но земля и сети остались в ведении Министерства обороны, а значит, проводить ремонт сетей и устранять аварии на них — компетенция военных, уточнили в Минстрое.

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ИСТОЧНИК KP.RU