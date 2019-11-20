«Падает прямо в тарелки»: школу с плесенью в столовой в Челябинской области проверила комиссия

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-20T08:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Столовую чебаркульской школы №6 атаковала плесень. Она появилась еще летом, когда начала протекать крыша. Холод в помещении стал причиной распространения грибка и сырости, пишет информационный сайт «Медиазавод».

— Было принято решение установить насос, чтобы улучшить циркуляцию тепла в системе, — прокомментировала начальник управления образования администрации Чебаркульского городского округа Наталья Попова. — Работы планируем провести в течение недели. Хотела бы заметить, что температурный режим в учебных классах не нарушен, соответствует СанПиНу, только в здании пищеблока.

Комиссия осмотрела помещение. Информация о том, что плесень падает в тарелки с едой и кастрюли, не подтвердилась. По словам представителя администрации города, обеденные столы и рабочая зона кухни находятся далеко от проблемной стены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полночи чистили дорогу»: коммунальная авария оставила без воды часть северо-запада Челябинска

Вода из сломанной трубы потекла на оживленную дорогу (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ЧП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU