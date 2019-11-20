«Падает прямо в тарелки»: школу с плесенью в столовой в Челябинской области проверила комиссия
Столовую чебаркульской школы №6 атаковала плесень. Она появилась еще летом, когда начала протекать крыша. Холод в помещении стал причиной распространения грибка и сырости, пишет информационный сайт «Медиазавод».
— Было принято решение установить насос, чтобы улучшить циркуляцию тепла в системе, — прокомментировала начальник управления образования администрации Чебаркульского городского округа Наталья Попова. — Работы планируем провести в течение недели. Хотела бы заметить, что температурный режим в учебных классах не нарушен, соответствует СанПиНу, только в здании пищеблока.
Комиссия осмотрела помещение. Информация о том, что плесень падает в тарелки с едой и кастрюли, не подтвердилась. По словам представителя администрации города, обеденные столы и рабочая зона кухни находятся далеко от проблемной стены.
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ИСТОЧНИК KP.RU