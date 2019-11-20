Накануне резкого скачка цен на услуги наркологов в Челябинской области закончились бланки

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-20T14:18:35+03:00

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В пятницу, 22 ноября, по всей стране подорожают справки нарколога для водителей. Вместо 600 рублей они будут стоить почти пять тысяч. Люди узнали об этом только сейчас и теперь штурмуют медицинские кабинеты. В наркологии — адские очереди.

Ради экономии военный пенсионер из Долгодеревнского Иван Емельянович решил взять справку по старой цене. Но в районной больнице столкнулся с другой проблемой: по словам медиков, у них закончились необходимые бланки. Водителя попросили прийти за справкой на следующей неделе.

— Это выглядит подозрительно. Разве нельзя послать кого-то за бланками в соседний Челябинск? Ощущение, что все делается специально, на нас хотят нажиться, — огорчен пенсионер.

Почему бланки закончили накануне резкого повышения цены на справку, мы спросили в самой больнице.

— Повышение цен было неожиданным и для жителей села, и для медиков. За водительской справкой раньше к нам приходили по 20-25 человек в день, а на этой неделе идут по 50-60 человек. Вот запас на ноябрь и закончился. Распечатать бланки для водительской комиссии на принтере мы не можем. У каждого документа свой уникальный номер, это бланк строгой отчетности. Нам нужно подать заявку на бланки, потом минфин должен их оплатить, а потом их изготовят и привезут в нашу больницу. Новые бланки поступят примерно 2-3 декабря, — рассказали в приемной главврача клиники.

Также медики замечают, что больнице невыгодно «тянуть резину», ведь почти все деньги получит лаборатория, где будут делать анализы.

— Бланки могут закончиться в любой больнице. Но выход есть. Пока не выросла цена, водители могут заплатить 600 рублей и получить заключение нарколога и психиатра по месту жительства, а потом обратиться в любую частную клинику, где есть бланки, и пройти там офтальмолога и терапевта, — советуют в больнице Долгодеревенского.

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ИСТОЧНИК KP.RU