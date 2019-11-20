Cправка от нарколога для водительских прав подорожает в 20 раз: где и как будет проходить новое обследование в Челябинске

К сожалению, это не слух. И не искусственное создание ажиотажа, как было с солью, когда она подорожала в 10 раз. Стоимость справки от нарколога для водителей действительно вырастет в 20 раз по объективным причинам. Минздрав РФ подписал приказ, который вступит в силу 22 ноября. Пока справку выдают сразу же после медосмотра, а по-новым правилам для нее понадобятся дорогие лабораторные исследования.

Такая справка действительна год, поэтому водители (настоящие и будущие) решили запастись впрок. У кабинетов наркологов по всей Челябинской области сейчас — настоящее столпотворение. Люди отпрашиваются с работы и стоят в очереди часами. Последние два дня справку можно получить за 250 рублей.

Очередь к наркологу 18 ноября в Миассе. Фото: vk.com/inzidentmiass

— В поликлинике на ул. Калинина — просто убийство. По правой стороне — очередь в регистратуру. По левой — в кассу. Потом еще одна очередь — на прием в кабинет №7. Сказать, что все злые — это ничего не сказать, — написал житель Миасса в группе «Инцидент Миасс» в ВК и выложил фото толпы.

Автомобилисты в шоке. Многие пользователи соцсети не поверили: не может быть такого резкого скачка цены, кто-то неправильно понял, СМИ обманывают, еще ничего не подписали… Смеем вас разочаровать.

Мы задали главному наркологу Челябинской области Борису Изаровскому главные вопросы, волнующие водителей в связи с нововведением.

КОГО КАСАЕТСЯ НОВОВВЕДЕНИЕ?

— Всех, кто получает, меняет или восстанавливает водительские права! При обращении за справкой к психиатру-наркологу абсолютно все водители должны будут сдать эти анализы. Приказ подписан, — говорит Борис Изаровский.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ СПРАВКА НАРКОЛОГА?

— По нашим предварительным расчетам, теперь прохождение обследования у психиатра-нарколога будет стоить 4900 рублей, — ответил Изаровский.

По телефону в регистратуре Челябинской областной клинической наркологической больницы назвали цену 5100 руб.

ЗАЧЕМ ВВЕЛИ ЭТО НОВШЕСТВО?

— Необходимость в таких изменениях вызвали резонансные ДТП, участниками которых были люди в алкогольном или наркотическом опьянении. Те, кто состоял на учете, конечно, не получали права. Но есть скрытый контингент, который употребляет алкоголь или наркотики, но находится вне нашего поля зрения. Эти анализы помогут вычислить таких людей и не допустить их до управления транспортными средствами. Все ради безопасности дорожного движения.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ НУЖНО БУДЕТ СДАВАТЬ?

— Во-первых, это анализ мочи на психоактивные вещества. А во-вторых, анализ крови на злоупотребление алкоголем. По этим анализам диагноз никто не ставит. Но положительный результат станет поводом для более углубленного обследования человека.

Объявление возле кабинета нарколога. Фото: Константин Баранов.

ГДЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАРКОЛОГА

Зависит от вашей прописки:

• Металлургический район — ул. Сталеваров, 72, тел. +7 (351) 731-37-07

• Другие районы — ул. 40 лет Октября, 32, тел. +7 (351) 214-02-12

Время приема: с 8 до 17 ч.

ВНИМАНИЕ! С 22 ноября обследование нарколога для автомобилистов будут проводить только по адресу ул. 40 лет Октября, 32. Это связано с тем, что в кабинете на ул. Сталеваров нет оборудования для анализов, необходимых по новым правилам.

КАКИХ ЕЩЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НУЖНО ПРОЙТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Психиатр (в зависимости от прописки):

• Металлургический район — ул. Черкасская, 2, тел. +7 (351) 721-82-32

• Ленинский район — ул. Гагарина, 2, тел. +7 (351) 256-29-40

• Другие районы — ул. Кузнецова, 2а, тел. +7 (351) 269-76-01

Время приема: с 9 до 16 ч.

Отоларинголог, терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург — обследования у этих врачей можно пройти за пару часов в большинстве платных медцентров города.

Погоди сдавать экзамен, беги за справкой!Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЧИТАЕМ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

* Справка от нарколога — 5000 руб.

* Справка от психиатра — 250 руб.

* Комплексное медобследование в частных медцентрах:

«Лотос» (ул. Труда, 187-Б) — 460 руб.

«Гиппократ» (ул. Братьев Кашириных, 34) — на получение водит. прав 350 руб., на замену — 500 руб.

«Доктор+» (ул. Российская, 171) — 700 руб.

Итого медобследование для получения (замены, восстановления) водительских прав с 22 ноября будет стоить от 5,5 до 6 тыс. руб. вместо 1 тысячи.

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