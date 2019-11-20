Леса Челябинской области оборудуют видеокамерами

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-20T15:51:09+03:00

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На аппаратном совещании с главами городов и районов в резиденции губернатора начальник ГУ лесами Сергей Лавров сообщил, что автопарк противопожарной службы области — 270 машин. Требуется же 310 единиц. Средний износ автомобилей — 95%. С помощью нацпроекта «Экология», с областным софинансированием, в этом году проводится самое масштабное за последние 20 лет обновление парка техники. До конца 2019 года в регион поступит 107 спецмашин. Через два года парк обновится так, что вся техника будет иметь минимальный износ.

Со следующего года в лесах Южного Урала будут работать 26 камер видеомониторинга природных пожаров.

— Кроме систем видеомониторинга, мы увеличили финансирование на авиапатрулирование. Эти ресурсы надо задействовать. Группировку камер нужно усиливать, главное, чтобы они работали, вовремя нас ориентировали на проблемы. Мы уже закупили и продолжим закупать современную технику, для того чтобы обеспечить совершенно другой уровень работы с пожарами в следующем году. К главам обращаюсь: работу надо начинать сегодня. У нас проблемный период — апрель-май. В мае следующего года мы будем отмечать 75-летие Победы. Хотелось бы, чтобы мы отмечали этот праздник, а не пожарами занимались, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU