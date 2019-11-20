2019-11-20T18:56:42+03:00
Общество

«Знаковое событие для российского правосудия»: в Челябинске открылся новый суд

Рассказываем, чем будет заниматься Седьмой кассационный суд
Ирина Фадюшина
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Фото: gubernator74.ruФото: gubernator74.ru
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В среду, 20 ноября, в Челябинске торжественно открытии Седьмой кассационный суд. Он будет работать в центре Кировке, где раньше располагался главпочтамт.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, в нем будут пересматривать дела семи областных судов Урала и Сибири и двух апелляционных. Первые слушания состоялись еще 1 октября. Большая часть сотрудников ранее работали других судах Челябинска.

— Отрадно, что Челябинск продолжил хорошую традицию по формированию судебной системы Уральского федерального округа: с учетом уже действующего Арбитражного суда и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда можно утверждать, что Урал становится одним из центров формирования практики правоприменения в нашей стране, — отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. — Это знаковое событие для российского правосудия.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, крайне важно, чтобы у каждого была возможность обратиться за пересмотром дела в другую инстанцию, независимую и профессиональную.

— Это делает систему более эффективной, страхует от судебных ошибок и повышает доверие людей к суду, а в итоге и ко всей государственной систем, — рассказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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