«Накинул удавку и увел»: в садах Магнитогорска снова убили собаку

СЕГОДНЯ 05:15 2019-11-21T05:17:37+03:00

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Зоозащитница Айгуль Юсупова рассказала в соцсети о новом убийстве собаки, живущей в саду Машиностроитель. Напомним прошлый случай: садовод на глазах у прохожих привязал пса к своему автомобилю и протащил по улицам. Видео попало в соцсети. Мучителя судили и приговорили к исправительным работам. В этот раз живодер также засветился на записи уличной камеры наблюдения.

— Сначала была информация, что любимца всего сада Репея увезли на машине неизвестные люди. Но мы получили видеозапись, где видно, как мужчина накидывает на собаку удавку и уводит его за ворота. С этого времени Репея никто не видел, — рассказывает Айгуль в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Через несколько дней тело мертвой собаки было найдено в поле недалеко от сада. Заявление в полицию написано. Предполагаем, что собака была задушена. Качество записи плохое, но надеемся, что кто-то узнает мужчину.

Зоозащитники заказали проведение патологоанатомической экспертизы тела, чтобы установить причину смерти и привлечь живодера к ответственности.

Видеозапись плохого качества. Но видно, как мужчина надевает на собаку удавку. Кадр из видео vk.com/magnitkacity

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ИСТОЧНИК KP.RU