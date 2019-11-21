Жители Челябинска неоднозначно отнеслись к первой женщине-мэру

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-21T07:57:39+03:00

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На этой неделе в Челябинске произошло историческое событие. Мэром города впервые выбрали женщину. За Наталью Котову единогласно проголосовали депутаты Городской думы. Как отнеслись к этой новости простые граждане, выяснили социологи Челябинского филиала РАНХиГС. Они спросили земляков: сколько женщин должно быть во власти?

«Больше, чем сейчас» сказали 36 % опрошенных. Чаще всего так отвечали женщины и горожане с высшим образованием и старше 60 лет

«Столько же, сколько сейчас» ответили 22% респондентов. Такого мнения придерживаются наемные работники младше 45 лет и с доходами выше среднего.

«Меньше, чем сейчас» считают 15% опрошенных. Как правило, так отвечают мужчины 45-60 лет с низким доходом.

Каждый четвертый житель Челябинска затруднился ответить. Подсчитывать мужчин и женщин во власти им просто не интересно.

— По мнению многих специалистов, женщины, занимающие руководящие посты в органах власти, часто приносят в сложную и ответственную сферу управления некоторые обогащающие ценности и дополнительную компетентность. Однако, время и накопленный опыт вновь и вновь убеждает: то, как будет развиваться та или иная сфера, зависит все же не от гендерного статуса, а от степени компетентности и профессионализма управленца, — замечают в РАНХиГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU