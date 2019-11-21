Алексей Текслер в Чебаркуле провел заседание штаба по ликвидации коммунального ЧП

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-21T10:25:39+03:00

Алексей Текслер в Чебаркуле побывал на строительстве новой теплосети. Фото: cheltoday.ru

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Ранним утром 21 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал в Чебаркуль. Там, на территории военного городка, несколько дней назад случилось несколько коммунальных ЧП. В итоге, в морозы без отопления остались около 40 жилых домов и два детских сада. Причина — ветхие инженерные сети.

Жилой фонд военного городка обслуживает Центральное жилищно-коммунальное управление министерства обороны России. Новые коммуникации прокладываются. Как заявил губернатор, прибыв на место, график завершения стройки и ввода сетей в эксплуатацию с министерством обороны согласованы.

Сейчас без отопления и горячей воды остаются 14 домов военного городка. Губернатор направил на ликвидацию последствий ЧП 14 коммунальных бригад со всей округи, на каждый дом.

— Мы не делим людей по ведомственному принципу. Все, кто живет в военном городке, — это наши люди, — сказал губернатор.

Заседание оперативного штаба проходит в здании местной школы. В школьном дворе губернатор поговорил с жителями военного городка.

— Новая теплосеть проложена. Теперь важно обеспечить ввод теплоносителя в каждый дом и проверку надежности работы системы на каждом доме, — сказал губернатор.

В Чебаркуле глава города побывал на месте прокладки новых треб теплосетей, заглянул в квартиры жителей военного городка.

КСТАТИ

Исполняющая обязанности главы Чебаркуля Светлана Виноградова сообщила, что воспитанников двух детсадов, оставшихся без тепла, перевели в другие садики города.

Сейчас температура в комнатах жилищ в домах военного городка — 12-15 градусов тепла. 210 человек готовы принять пять пунктов временного размещения. К работе готовы две дизельные электростанции.

Приказом ГУ МЧС России по Челябинской области в военном городке введен режим «Повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU