Алексей Текслер в Чебаркуле провел переговоры с военными

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-21T11:14:52+03:00

Главное — не только ликвидировать последствия коммунального ЧП, но и не допустить повторения

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В четверг, 21 ноября, Алексей Текслер работает в Чебаркуле. Там, на территории военного городка, несколько дней назад случилось несколько коммунальных ЧП на теплосетях. В итоге, к сегодняшнему дню без тепла и горячей воды остались 14 домов. Отключены и два детских сада: ребятишек перевели в другие садики города.

Алексей Текслер пригласил на совещание представителей министерства обороны. Главная задача, подчеркнул глава региона, не только ликвидировать последствия коммунальной аварии, но не допустить ее повторения.

— Я слышал от жителей, в прошлом году аналогичная ситуация была. Это не может устраивать. Уверен, совместно мы все исправим, но самое главное, чтобы такая же проблема не возникла в будущем.

— Мы развернули пункты временного размещения жителей. Из областного резерва выделили дополнительные тепловые пушки. Коллеги из Минобороны установили тепловые пушки во всех подвалах, чтобы не разморозилась система отопления. В квартиры передели всем нуждающимся тепловые вентиляторы и конвекторы, — рассказал Алексей Текслер.

Пока не введена новая теплосеть, отопление в изолированном режиме будет подаваться в дома, где есть такая техническая возможность: не от центрального источника — от резервного. Кстати, график ввода новых коммуникаций утвержден с минобороны.

Штаб по ликвидации последствий коммунального ЧП в военном городке Чебаркуля продолжает работу. Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU