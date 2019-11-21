2019-11-21T11:30:18+03:00
Общество

В Челябинской области разработают схему водоемов для рыболовства

Губернатор Алексей Текслер провел заседание регионального рыбохозяйственного совета
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Озера Челябинской области должны быть равно доступны и для предпринимателей, занимающихся разведением рыбы, и для рыбаков-любителей. Фото: Архив "КП".Озера Челябинской области должны быть равно доступны и для предпринимателей, занимающихся разведением рыбы, и для рыбаков-любителей. Фото: Архив "КП".
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Главная задача, как подчеркнул губернатор, — обеспечить жителей Челябинской области качественной и свежей рыбой. Передовые инвестиционные проекты нужно поддерживать с помощью государственной поддержки.

Но и за пользователями водоемов нужен контроль: предприниматели и рыбаки должны соблюдать условия договоров

— Без получения необходимого объема продукта нет смысла отдавать в руки частного бизнеса государственные ресурсы. Нашей задачей является постепенное повышение обеспеченности населения рыбной продукцией. Челябинская область занимает более трети в товарном рыбоводстве УрФО. Это почетное место лидера мы должны подтверждать новыми проектами и достижениями, — подчеркнул Текслер.

Сейчас в регионе Чебаркульский рыборазводный завод строит цех инкубации и выращиванию гидробионтов осетровых пород и муксуна. Он зарабатает в начале 2020 г.

Озера региона должны быть доступны и для рыбаков-любителей. Предприниматели — арендаторы готов специально для них зарыблять озера.

— У нас достаточно и озер, и ресурсов, чтобы обеспечить рыбой и тех, кто занимается промышленным выловом, и любителей. Я понимаю рыболовов, которые хотят участвовать в определении мест, разрешенных для любительской ловли. Надо организовать работу так, чтобы справедливо учесть интересы всех. Нужна территориальная схема. И пусть к этой работе подключатся и арендаторы, и представители спортивной, любительской рыбалки, — подчеркнул губернатор.

А параллельно, как подчеркнул Текслер, нужно «решать проблему с браконьерами, которые не с удочкой приезжают на рыбалку, а используют запрещенные жаберные сети».

Работать над схемой будет минсельхоз региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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