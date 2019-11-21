В Челябинской области разработают схему водоемов для рыболовства
Главная задача, как подчеркнул губернатор, — обеспечить жителей Челябинской области качественной и свежей рыбой. Передовые инвестиционные проекты нужно поддерживать с помощью государственной поддержки.
Но и за пользователями водоемов нужен контроль: предприниматели и рыбаки должны соблюдать условия договоров
— Без получения необходимого объема продукта нет смысла отдавать в руки частного бизнеса государственные ресурсы. Нашей задачей является постепенное повышение обеспеченности населения рыбной продукцией. Челябинская область занимает более трети в товарном рыбоводстве УрФО. Это почетное место лидера мы должны подтверждать новыми проектами и достижениями, — подчеркнул Текслер.
Сейчас в регионе Чебаркульский рыборазводный завод строит цех инкубации и выращиванию гидробионтов осетровых пород и муксуна. Он зарабатает в начале 2020 г.
Озера региона должны быть доступны и для рыбаков-любителей. Предприниматели — арендаторы готов специально для них зарыблять озера.
— У нас достаточно и озер, и ресурсов, чтобы обеспечить рыбой и тех, кто занимается промышленным выловом, и любителей. Я понимаю рыболовов, которые хотят участвовать в определении мест, разрешенных для любительской ловли. Надо организовать работу так, чтобы справедливо учесть интересы всех. Нужна территориальная схема. И пусть к этой работе подключатся и арендаторы, и представители спортивной, любительской рыбалки, — подчеркнул губернатор.
А параллельно, как подчеркнул Текслер, нужно «решать проблему с браконьерами, которые не с удочкой приезжают на рыбалку, а используют запрещенные жаберные сети».
Работать над схемой будет минсельхоз региона.
ИСТОЧНИК KP.RU