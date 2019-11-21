Музыкант Дубовский разбил колени на новой остановке в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-21T13:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинский музыкант, лидер группы «Шуба Дуба» Алексей Дубовский пожаловался на рабочих, которые устанавливали новый комплекс на остановку и «забыли» убрать кучу щебня с проезжей части на проспекте Победы.

— Выходя из маршрутки на остановке «Гатчинская» (в сторону Теплотеха) споткнулся о брошенный установщиками остановки щебень. Упал, разодрал штаны и получил рваные раны на коленях! Нужны ли нам такие остановки, на которых травмируются люди? — написал музыкант в редакцию «Комсомольской правды».

Мелочь, а неприятно. Фото: Алексей Дубовский

В челябинской мэрии прокомментировали, что работы не завершены, но пообещали выехать на место и разобраться в ситуации.

— Установкой остановок в целом занимается четыре подрядчика. У каждого свой блок работы, — прокомментировала пресс-секретарь администрации Ксения Дурманова.

Напомним, на гостевых маршрутах Челябинска появятся 200 новых остановочных комплексов цвета «черный графит». В законченном виде это место ожидания транспорта будет представлять собой конструкцию из металла и бронированного прозрачного стекла с подсветкой в темное время суток. Недавно градоначальница Наталья Котова проинспектировала новые остановки, и у нее возникли вопросы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU