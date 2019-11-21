Музыкант Дубовский разбил колени на новой остановке в Челябинске
Челябинский музыкант, лидер группы «Шуба Дуба» Алексей Дубовский пожаловался на рабочих, которые устанавливали новый комплекс на остановку и «забыли» убрать кучу щебня с проезжей части на проспекте Победы.
— Выходя из маршрутки на остановке «Гатчинская» (в сторону Теплотеха) споткнулся о брошенный установщиками остановки щебень. Упал, разодрал штаны и получил рваные раны на коленях! Нужны ли нам такие остановки, на которых травмируются люди? — написал музыкант в редакцию «Комсомольской правды».
Мелочь, а неприятно. Фото: Алексей Дубовский
В челябинской мэрии прокомментировали, что работы не завершены, но пообещали выехать на место и разобраться в ситуации.
— Установкой остановок в целом занимается четыре подрядчика. У каждого свой блок работы, — прокомментировала пресс-секретарь администрации Ксения Дурманова.
Напомним, на гостевых маршрутах Челябинска появятся 200 новых остановочных комплексов цвета «черный графит». В законченном виде это место ожидания транспорта будет представлять собой конструкцию из металла и бронированного прозрачного стекла с подсветкой в темное время суток. Недавно градоначальница Наталья Котова проинспектировала новые остановки, и у нее возникли вопросы.
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ИСТОЧНИК KP.RU