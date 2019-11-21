В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
ЧП в больнице Ленинского района случилось 15 ноября. Как сообщает пресс-служба Следственного управления России по Челябинской области, поссорились 35-летний вахтер лечебного учреждения и 37-летний посетитель больницы. Он поступил на лечение накануне.
Ссора быстро переросла в драку. Вахтер ударил больного несколько раз. Удары стали роковыми: молодой мужчина умер на месте.
— Сотруднику больницы предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в Следственном управлении.
Обвиняемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Подробности мы сообщим в ближайшее время на нашем сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU