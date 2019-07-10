2019-07-10T15:46:41+03:00
Происшествия

Убитую воспитательницу детсада из Челябинской области насиловал муж

Подруги жертвы говорят, что она постоянно просила у полиции помощи
Андрей АБРАМОВ
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Оксана и Тимур прожили вместе около 10 лет.Оксана и Тимур прожили вместе около 10 лет.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Оксану Садыкову убили в своем подъезде в поселке Кумысное под Троицком 8 июля. На шум выбежали соседи и увидели супруга женщины с окровавленным ножом. Картина вполне однозначная — мужика схватили в охапку и связали.

— Скорая и полиция ехали долго, все это время соседки держали Тимура и пытались помочь истекающей кровью, — рассказали близкие семьи Садыковых.

Жертва домашнего насилия: в Челябинской области бывший муж убил многодетную мать

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Сейчас мужчина в следственном изоляторе, а Оксану похоронили 10 июля. Сиротами остались трое детей: дочери 17 и 8 лет, четырехлетний сын. Старший ребенок от другого брака. У девочки инвалидность по зрению.

«НЕ МОЖЕМ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ, ОН ТУТ ПРОПИСАН»

Небольшой поселок Кумысное стоит на ушах: Оксану здесь знали все. Она работала воспитателем в детском саду, многие водили к ней в группу своих детей.

— Он всю их совместную жизнь над ней издевался: избивал, насиловал. Она постоянно обращалась в правоохранительные органы, просила помощи, защиты себе и детям! Но никто ей не мог помочь, — рассказала КП-Челябинск близкая подруга семьи Олеся.

Впрочем, в полиции подтверждают, что женщина обращалась к ним и после жалоб в апреле на Тимура завели уголовное дело за угрозу убийством. Кроме того, пару лет назад ему дали условный срок за побои. Тогда жена также выступила инициатором наказания, но потом простила нерадивого супруга.

Тимур перебивался случайными заработками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тимур перебивался случайными заработками.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Она была отличной матерью, таких еще поискать... Пару месяцев назад они начали разводиться. Он ушел, но продолжал ее терроризировать, угрожать расправой! Последние дня три она звонила постоянно участковому просила помощи.. Но тот сказал, что ничего не может сделать, ведь Тимур там прописан. А он прям атаковал квартиру, где они жили. Она его не пускала...

РЕВНОВАЛ К РАБОТЕ?

Сразу несколько знакомых семьи, с кем «Комсомолка» обсуждала трагедию, рассказали, что Тимур не стеснял себя во вредных привычках.

— Часто уходил в запои, может, и наркотики были. Оксана неоднократно обращалась в полицию. Он ее насиловал, душил. Потом просил прощения, как будто ничего не произошло, — рассказывает коллега убитой Анна.

Одной из возможных причин убийства знакомые называют ревность. Но при этом подчеркивают, что Оксана была предана семье и мужу.

— Она в детском саду, с маленькими детьми, а он ревновал. Сам редко работал. Мало и нестабильно зарабатывал, — добавила собеседница.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство. По статье грозит до 15 лет колонии.

Оксана работала в детском садике. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана работала в детском садике.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПОБОИ ПОЛИЦИИ НЕИНТЕРЕСНЫ

Давно уже ясно, что современные законы России в семейных конфликтах не эффективны.

— Наказание несущественно (административный штраф до 30 000 руб. — прим.ред.), и оно зачастую бьет по семейному бюджету, а не по тому, кто причиняет страдания. Стоит убедить себя самого, что с таким человеком не стоит дальше строить семью и начать процесс развода. Дело в том, что полиция может работать только исходя из степени вреда здоровью. Если она небольшая, выписывают штраф, и человек может дальше продолжать насилие. Получить реальное лишение свободы — сложно, — говорит юрист Анатолий Кулаков.

Специалист предложил «следственный лайфхак», который хоть и звучит цинично, но на деле может спасти жизнь.

— Правоохранителям не так интересны статьи за побои, а вот доведение до самоубийства — хорошо расследуют. Занимается этим не полиция, а следственный комитет. Заявление туда могут написать родственники жертвы, если у них есть опасения, что человек может наложить на себя руки по вине супруга. Однако учтите, что те, у кого была попытка суицида, — попадают на учет психиатра.

ЖЕРТВЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ВИНОВАТЫМИ

По статистике, почти каждая жертва домашнего насилия возвращается в семью.

— Часто женщины попадают в зависимость — ребенок, кредиты, некуда пойти. У таких дам нарушен образ мужчины. Они говорят: «Он же не тряпка, сильный!» Но настоящий мужчина — это не тот человек, который поднимает на девушку руку. Иногда жертвы берут вину на себя, думают, что это они довели партнера. Тираны охотно подпитывают эту идею. Плюс комплекс вины идет из детства — бьют виноватого, и должно быть стыдно. Нужно объяснять жертвам, что они пострадавшие, им не нужно стыдиться, — объясняет магистр семейной психологии Наталья Барашкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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